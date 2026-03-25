Cómo le beneficia a un trabajador tener un ahorro complementario en su AFP

A finales del año pasado, la Superintendencia de Pensiones (Sipen) estableció los aspectos generales para la creación, habilitación y operación de planes de retiro complementarios por parte de las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Cuatro meses después de ese documento, Casa Brugal se convirtió en la primera empresa del país en aplicar ese mecanismo para sus empleados.

¿Qué es el ahorro complementario y cuáles son sus beneficios?

El ahorro complementario son aportes adicionales al establecido por ley que pueden realizar los empleadores o trabajadores a la cuenta de pensión de este último, con el objetivo de incrementar el monto de la pensión por vejez o adelantar la edad de retiro del empleado ahorrante.

Ese aporte económico voluntario se registra en una cuenta de capitalización individual complementaria (CCIC), propiedad de cada ahorrante, acreditándose como un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de las AFP, según establece la Resolución Sipen 501-25.

¿Cuáles usos puede darles el trabajador a esos recursos?

La institución explica que ese mecanismo también garantiza acceso a otros beneficios, como la cobertura de gastos de salud producto de enfermedades de alto costo, el pago de estudios o le permite al trabajador utilizar esos recursos para la compra de una primera vivienda.

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Otra de las ventajas del ahorro complementario es que las aportaciones y rendimientos de las inversiones generadas por esos fondos están exentas de todo impuesto o carga directa o indirecta, además de que se constituyen en un patrimonio autónomo de carácter inembargable, destaca el documento.

¿Cuál es la penalidad si retiras y cómo se pueden hacer aportes adicionales?

Sin embargo, aunque el ahorro no está penalizado, la resolución aclara que los retiros de dinero "estarán sujetos al cobro de comisiones, deducciones y retenciones conforme se estipule en la legislación aplicable a la materia y a las que la AFP haya establecido claramente en el reglamento aprobado por la Sipen".

Los depósitos adicionales pueden realizarse vía nómina, depósitos en entidades de intermediación financiera donde las AFP tengan cuentas habilitadas, transferencias bancarias, remesas, tarjetas de crédito o débito y cualquier otro medio ágil y de simple acceso para los ahorrantes complementarios autorizados por la Sipen

El caso de Brugal

La licorera Casa Brugal explicó que aportará de manera voluntaria un 1 % del sueldo a la cuenta individual de pensión de sus trabajadores, mientras que los colaboradores pueden destinar hasta un 25 % de su base salarial (sueldo y comisiones).

Para los colaboradores que decidan ahorrar entre un 1 % y un 3 %, la empresa igualará esa contribución. Para los empleados con más de 40 años, los aportes igualados podrán ser de hasta un 8 % adicional, con el objetivo de que las personas que estén más cercanas a su retiro puedan generar un mayor ahorro.