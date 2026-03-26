Bonos a ejecutivos financieros de Wall Street alcanzan récord de casi US$50,000 millones en 2025

Las ganancias de los ejecutivos se conoce en medio a la incertidumbre mundial por la guerra en Medio Oriente y su impacto en los mercados bursátiles. ( AGENCIAS )

Las bonificaciones pagadas a ejecutivos del sector financiero de Wall Street en 2025 aumentaron un 9% interanual, a un récord de 49,200 millones de dólares, informó el jueves la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York.

La bonificación media subió un 6% hasta 246,900 dólares, según la estimación anual del contralor Thomas P. DiNapoli.

"Wall Street registró un sólido desempeño durante buena parte del año pasado, a pesar de todas las turbulencias nacionales e internacionales en curso", declaró DiNapoli en un comunicado.

En 2025, los principales bancos y firmas de inversión de Estados Unidos reportaron sólidos resultados en sus negocios de gestión de activos y gestión patrimonial, entre otros.

Este sector representó el 19.4% de la recaudación tributaria del estado en el ejercicio fiscal 2024-2025,y el 8.4% de los ingresos fiscales de la ciudad en 2025, según el comunicado.

En 2024, el año más reciente del que se tienen datos, el salario medio en el sector de valores —incluidas las bonificaciones— alcanzó los 505,677 dólares, el segundo nivel más alto de la historia y casi cinco veces el salario medio del sector privado en la capital económica de Estados Unidos.

Aumentos sostenidos de ingresos

Entre 2017 y 2023, la remuneración promedio de un ejecutivo del índice ampliado S&P 500, que agrupa a las 500 mayores empresas estadounidenses, aumentó casi 40 %, según un sondeo de la firma Equilar, frente a sólo 27 % para los trabajadores del sector privado en Estados Unidos. El dato, para los ejecutivos, es de 16.3 millones de dólares anuales.

Este aumento no genera demasiados sobresaltos en los accionistas, que este año sólo rechazaron en dos casos los planes de remuneración patronal cuando se les planteó el asunto en asambleas, según la empresa ISS-Corporate.