El costo de los fletes marítimos aumenta un 14.4 % en tres semanas

El Índice Mundial de Contenedores (WCI, por sus siglas en ingles), elaborado por la consultora Drewry, es un indicador que busca medir el precio promedio global de enviar un contenedor de 40 pies a través de las ocho principales rutas marítimas del comercio mundial de forma semanal.

De acuerdo con el WCI, al 19 de marzo de 2026 el costo promedio de transportar un contenedor de 40 pies es de 2,172 dólares, un incremento de 14.4 % desde el 26 de febrero de 2026.

Debido al reciente conflicto entre los Estados Unidos, Israel e Irán, se ha visto reducido el tráfico de navíos petroleros a través del estrecho de Ormuz, una ruta clave por donde pasa cerca del 20 % del petróleo mundial, lo que ha empujado los precios del crudo al alza.

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A raíz de este conflicto, las navieras están cambiando rutas para evitar zonas de riesgo como el estrecho de Ormuz y el canal de Suez, desviando barcos por rutas más largas como el Cabo de Buena Esperanza. Estas desviaciones alargan los viajes, aumentan el consumo de combustible y reducen la eficiencia de las flotas.

La combinación del incremento del combustible y los cambios en las rutas elevan aún más los costos de transporte.

De acuerdo con la Dirección General de Aduanas (DGA), a febrero de 2026 el 93.3 % de las importaciones de la República Dominicana fueron por vía marítima. Esto significa que, ante un aumento en el costo de los fletes, los costos de la gran mayoría de bienes finales y materias primas importadas también se verán encarecidos.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).