Petróleo al alza: el sacrificio lo sigue haciendo el contribuyente

A partir del aviso de precios del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) correspondiente al período del 21 al 27 de marzo de 2026, de cada 1,000 pesos pagados por gasolina, 527 cubren el costo del combustible, 316 se destinan a impuestos y 157 pesos a márgenes de comercialización. De estos márgenes, 51 pesos corresponden al distribuidor, 84 al detallista y 22 pesos al transportista.

Los impuestos sobre los combustibles en la República Dominicana, que representan el 31.6 % del precio final de la gasolina, combinan un componente selectivo específico y uno ad valorem.

Los mercados petroleros internacionales han experimentado aumentos y una mayor volatilidad en las últimas semanas, lo que se traduce en mayores presiones para aumentos en los combustibles. Frente a este escenario, la respuesta ha sido trasladar parte del aumento al consumidor final y ampliar el subsidio estatal, que es pagado por el contribuyente.

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El subsidio, lejos de corregir el problema, desvía recursos del presupuesto sin hacer la gasolina realmente más accesible. Además, precios distorsionados dificultan que consumidores y productores asignen eficientemente sus recursos. En lugar de fomentar mejoras en productividad y movilidad, se perpetúa un modelo donde el sacrificio lo sigue haciendo el contribuyente. Además, al ser un subsidio generalizado quienes menos consumen terminan pagando el combustible de quienes más usan.

Esta situación recuerda la necesidad de reformas que reduzcan y simplifiquen la carga impositiva, liberen la determinación de los precios, como ocurre en varios mercados de Centroamérica, y revisar el esquema de subsidios, para abaratar el transporte, mejorar la competitividad y devolver poder adquisitivo a los hogares.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).