Los jóvenes concentran casi un tercio de la cartera de préstamos hipotecarios de APAP en el 2025

El deseo de los jóvenes por adquirir su casa propia ha llevado a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) a observar con interés este segmento, siendo contemplados como parte del enfoque estratégico de la entidad financiera.

De los 60,786 millones de pesos a los que ascendió la cartera hipotecaria de APAP en el 2025 –en manos de 22,100 familias–, el 27 % se otorgó a jóvenes de 35 años o menos, una tendencia que se espera continúe de manera ascendente en este año, aseguró el presidente ejecutivo de la entidad financiera, Gustavo Ariza.

"Ese segmento ha ido participando más en lo que son las colocaciones de (préstamos) hipotecarios de la organización; yo creo que eso es parte de su ciclo de vida, el de tener su techo propio", aseveró el ejecutivo durante un encuentro con directivos de medios de comunicación, en el que presentó los avances más relevantes de su gestión financiera al cierre de 2025.

Ariza precisó que hay segmentos de jóvenes que están devengando los ingresos suficientes para asumir este tipo de compromisos.

En otros escenarios, si se trata de una pareja joven casada, la evaluación para acceder a una hipoteca se hace en función de los ingresos del hogar. En todo caso, las cuotas del préstamo no deben superar el 30 % de los ingresos totales del hogar.

En general, el monto de los préstamos hipotecarios promedió los 4.7 millones de pesos, con el 38 % de estos destinados a la adquisición de viviendas de bajo costo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/2f3a8370-4bc9a490.jpg La directiva de APAP sostuvo un encuentro con ejecutivos de medios de comunicación para compartir los resultados financieros de la entidad al cierre del 2025. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Resultados financieros

APAP destacó el desempeño de sus principales indicadores financieros, con activos que totalizaron los 179,452 millones de pesos en el 2025, para un crecimiento de 1.8 % con relación al 2024, y un patrimonio de 34,115 millones de pesos, para un incremento de 9.6 % respecto al ejercicio anterior.

Asimismo, la cartera de crédito bruta de APAP alcanzó los 118,916 millones de pesos el año pasado, para un crecimiento de un 14.9 %, un ritmo superior que el promedio al que creció todo el sistema financiero nacional, de un 9.46 % en el mismo período.

La cartera de crédito comercial en el 2025 fue de 21,808 millones de pesos, 18.4 % superior a la del 2024.

En tanto, la cartera de consumo fue de 27,206 millones de pesos, para un alza de 17.6 %, mientras que la cartera en tarjetas de crédito superó los 9,116 millones de pesos, para un crecimiento de 15.9 %.

Crecimiento del ahorro

La entidad financiera también resaltó un comportamiento positivo del ahorro, con un balance de 35,648 millones de pesos, un 20.4 % más que en el 2024.

En ese sentido, las captaciones totales ascendieron a 122,477 millones, para un crecimiento del 3.2 %. Además, los balances en certificados financieros de 86,829 millones de pesos. Los depósitos del público contaron con una tasa promedio ponderada de 6.24 % anual.

Otros indicadores Gustavo Ariza también resaltó el desempeño de otros indicativos financieros, como el índice de solvencia de la entidad, que fue de 35.17 %, superando el requerimiento regulatorio mínimo del sistema financiero, en un 10 %. El retorno sobre activos (ROA) se situó en 1.66 % y el retorno antes de impuestos del patrimonio (ROAE) alcanzó un 10.70 %.Por su lado, los ingresos financieros mostraron un desempeño favorable, con un incremento del 18.1 % respecto al año anterior. Mientras que las utilidades netas alcanzaron 2,958 millones de pesos.