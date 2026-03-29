El Banco BHD cierra el 2025 con utilidades netas por RD$15,102 millones

El Grupo BHD realizó sus asambleas anuales de accionistas, en las cuales informó que el banco cerró el 2025 con utilidades netas por 15,102 millones de pesos, lo que representa un aumento de un 14 %, mientras que el centro financiero finalizó ese indicador con 18,850 millones de pesos, para un incremento de 17 %.

Al presidir la asamblea de accionistas del Banco BHD, Steven Puig, presidente de la entidad, expresó que la organización evidenció un año de logros en cuanto a desempeño financiero, eficiencia operativa y fortalecimiento estratégico.

"El incremento en nuestras utilidades es una demostración de nuestra capacidad para generar ingresos de calidad, controlar costos y fortalecer nuestra posición competitiva en el mercado bancario", declaró Puig.

En un año retador, en el que la economía dominicana se desenvolvió con moderado dinamismo, los activos de la entidad financiera se situaron en 646,337.5 millones de pesos. El desempeño estuvo impulsado por un incremento en los ingresos totales, que alcanzaron 89,783 millones, así como por una gestión eficiente del portafolio de negocios.

Carteras de préstamos

La cartera de préstamos neta también registró un comportamiento positivo, al situarse en 368,861 millones de pesos, para un incremento de un 6 %.

En cuanto a los indicadores de solvencia, el banco mantuvo un índice de 15 %, alineado con los niveles prudenciales del sistema financiero, y la morosidad se situó en 2 %, con una cobertura de 2.3 veces, cifras que reflejan una cartera sana y adecuadamente provisionada.

"Al terminar el 2025, nos sentimos satisfechos de nuestros logros financieros y avances institucionales. De estos últimos, uno de los más relevantes es el diseño de una estructura del banco que queremos ser en el futuro, para los nuevos tiempos, con enfoque en la segmentación de nuestros clientes, la mejora de servicios y canales más amigables e integrales", afirmó Puig.

Durante el 2025, tanto el Banco BHD como el Centro Financiero BHD avanzaron en la implementación de sus planes de transformación, fortaleciendo la digitalización de servicios, la modernización operativa y la sostenibilidad como eje transversal de la gestión, indica una nota de prensa.

Asimismo, las inversiones en tecnología y automatización impulsaron una mayor adopción de los canales digitales y reforzaron la capacidad de la organización para responder a las necesidades de clientes y usuarios en un entorno financiero dinámico.

Resultados del Centro Financiero

Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD, quien presidió la asamblea de accionistas, informó que los activos consolidados de esta organización ascendieron a 747,183.5 millones de pesos, aumentando un 9 %. La rentabilidad del patrimonio promedio se elevó a 22 %, superando el 20 % registrado en el ejercicio previo.

"Este resultado confirma la fortaleza de nuestro conglomerado empresarial en sus principales divisiones de negocios: banca y medios de pago, seguros y pensiones, y mercado de valores y fiducia", afirmó Molina Achécar.

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Molina Achécar también habló sobre la estrategia de cultura de la entidad, una iniciativa transversal a todas las empresas BHD.

"Estamos trabajando en el fortalecimiento de nuestra cultura organizacional para seguir haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Confiamos en la cultura como el cimiento más fuerte de nuestra organización, lo que nos hace únicos y nos permite seguir haciendo historia en la banca dominicana".

En 2025, BHD inició la implementación de una estrategia de reforzamiento de su cultura organizacional a través de la promoción interna de comportamientos positivos. Parte de esta iniciativa es una campaña de comunicación interna de valores que se extendió a la sociedad dominicana con piezas digitales que circularon en las redes sociales del Banco BHD