Sector empresarial analiza la nueva Ley de Contrataciones Públicas

Carlos Pimentel junto a participantes del conversatorio sobre la ley 47-25 de Contrataciones Públicas. ( FUENTE EXTERNA )

Con el objetivo de orientar a sus socios y al sector empresarial sobre el nuevo marco legal de las compras estatales, la Cámara Santo Domingo profundizó en la Ley 47-25 durante un conversatorio encabezado por el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.

"Desde el órgano rector impulsamos estos espacios de formación porque creemos firmemente que una contratación pública más transparente, eficiente y competitiva solo es posible con la participación activa del sector empresarial. Esta nueva normativa no solo fortalece los controles, sino que también abre mayores oportunidades para los empresarios", expresó Pimentel.

El vicepresidente ejecutivo de la cámara, Fantino Polanco, explicó que esta iniciativa es un espacio para que los socios y relacionados conversen sobre temas de actualidad, a través de voces relevantes.

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Afirmó que el objetivo principal es fomentar la transferencia de conocimientos técnicos y generar conexiones estratégicas de alto nivel que impulsen el desarrollo y la sostenibilidad de los negocios locales.

Ciclo de conversatorios

El ciclo de marzo de estos conversatorios empezó con temas relevantes para el sector empresarial y el derecho corporativo. El primer encuentro, titulado "Reestructuración mercantil: del marco legal a la implementación", estuvo a cargo de la abogada Pamela Benzán, socia de la firma Guzmán Ariza.

El segundo fue sobre la "Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Registro Mercantil", con la participación de Santiago Mejía, registrador Mercantil de la Cámara Santo Domingo.

La Cámara Santo Domingo dijo que con la celebración de este tercer encuentro enfocado en la Ley 47-25 , reafirma su compromiso con el sector productivo, facilitando herramientas, información actualizada y espacios de networking que fortalezcan el clima de negocios en la ciudad.