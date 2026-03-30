Casi un 25 % de la población tiene una deuda en el sistema financiero dominicano

Casi la mitad de los dominicanos que posee al menos una deuda en el sistema financiero nacional tiene una edad comprendida entre los 31 y los 45 años, una cifra que en los últimos nueve años se ha ido ampliando, evidenciando el cambio demográfico que registra la población.

A diciembre de 2025 en el país se registraron 2,660,605 de deudores únicos, tanto personas físicas como jurídicas, representando alrededor del 24.7 % de la población total, según recoge el Informe sobre el crédito en el sistema financiero, publicado por la Superintendencia de Bancos (SB).

A pesar de que el crecimiento interanual de nuevos deudores se ubicó en un 2.8 % al cierre del año pasado, la cifra representa una desaceleración de 6.4 puntos porcentuales con relación a diciembre de 2024.

Esta situación sugiere un entorno más restrictivo, con menos apetito al riesgo por parte de las entidades financieras y un menor nivel de acceso para los usuarios. Es consistente con estrategias de gestión más conservadoras, establece el documento de la SB.

El 98.5 % de los deudores únicos correspondió a personas físicas, con una participación superior del género femenino (49.3 %) y un 49.2 % masculino, observándose una variación interanual decreciente en estos últimos, lo que podría indicar una mayor salida relativa de este grupo del sistema financiero.

El restante 1.5 % de los deudores únicos eran personas jurídicas (empresas, instituciones, corporaciones, entre otros).

Factor edad

El análisis establece que, al cierre del año pasado, el 45.3 % de los más de 2.6 millones de deudores únicos tenía entre 31 y 45 años de edad. Este grupo etario registró un incremento de 11 puntos porcentuales en los últimos nueve años, pues en diciembre de 2017 representaban el 34.3 %.

Sin embargo, los que estaban en una edad comprendida entre los 18 y 30 años eran en 2017 el 42.8 %, una cifra que al cierre del 2025 cayó a un 19.2 %, siendo el único grupo etario que ha reducido su participación.

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Esta distribución evidencia una tendencia observada en los últimos años hacia una mayor participación de adultos, en comparación con jóvenes menores de 30 años. Este comportamiento podría estar asociado a cambios en la estructura demográfica, reflejando un desplazamiento gradual en el perfil del deudor hacia segmentos de mayor edad, explica la institución.

En tanto, el 28.8 % de los deudores únicos iba desde los 46 hasta los 61 años y el restante 6.7 % superaba los 62 años de edad.

Cartera de crédito

La cartera de crédito bruta del sistema financiero ascendió a 2.38 billones de pesos, representando un crecimiento de un 9.5 % (206,446 millones), registrando una caída de 3.0 puntos porcentuales respecto a diciembre 2024 cuando creció un 12.5 %.

Los financiamientos al sector empresarial continuaron teniendo la mayor participación en el saldo de la cartera de crédito, representando a diciembre de 2025 el 54.6 %, mientras que los de consumo (excluyendo tarjetas de créditos) e hipotecarios representaron el 21.4 % y 18.5 %, respectivamente.