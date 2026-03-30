La ABA resalta la capacidad de respuesta del sistema financiero ante escenario global

En un contexto internacional convulso e incierto que plantea mayores desafíos para las economías, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) resaltó que el país cuenta con fundamentos económicos y un sistema financiero con la solvencia necesaria para sostener su desempeño en escenarios externos complejos.

En ese sentido, la ABA destacó las recientes declaraciones del superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., en torno a las pruebas de estrés realizadas al sistema financiero, las cuales, al evaluar el impacto de escenarios adversos sobre las carteras de crédito, la inversión y los riesgos operativos, evidencian la fortaleza del sistema para absorber tensiones sin comprometer su estabilidad.

La ABA afirmó que la República Dominicana ha construido, en las últimas décadas, una base económica y financiera más robusta, reflejada en un sistema bancario bien capitalizado, en una gestión de riesgos prudente y en una mayor capacidad para acompañar a los hogares y los distintos sectores productivos en sus necesidades de financiamiento.

Trayectoria económica

Señaló que esta capacidad de respuesta no es circunstancial, sino el resultado de una trayectoria económica sostenida y resiliente, caracterizada por crecimiento y estabilidad macroeconómica, que ha permitido sostener la inversión privada como motor del desarrollo económico.

“El país ha mantenido, a lo largo del tiempo, condiciones de estabilidad en variables clave como la inflación y el tipo de cambio, junto con un desempeño económico que se ha ubicado de forma consistente por encima del promedio regional, lo que ha contribuido a fortalecer la confianza y a consolidar una base más resiliente frente a choques externos”, indicó el gremio en una nota de prensa.

En ese contexto, la Asociación de Bancos agregó que esto se traduce en una mayor capacidad del país para absorber cambios en el escenario internacional sin comprometer la estabilidad de su actividad productiva y financiera.

“La evolución económica de la República Dominicana refleja una combinación de factores estructurales que sostienen su desempeño en el tiempo. Esto incluye políticas macroeconómicas estables, una economía diversificada y un sistema financiero que acompaña de manera responsable a los distintos actores económicos”, sostuvo.

La entidad que reúne a los bancos múltiples que operan en el país subrayó que el sector bancario continúa desempeñando un rol clave en ese proceso, facilitando el financiamiento, apoyando la actividad productiva y contribuyendo a generar confianza en el entorno económico.

Para el gremio, el país ha demostrado que puede desenvolverse en escenarios complejos sin detener su ritmo de crecimiento.

"Hoy contamos con una economía activa, un sistema financiero solvente y una articulación entre sectores público y privado bajo la iniciativa 'RD Meta 2036', que fortalece nuestra capacidad de respuesta y nos permite enfrentar el entorno con responsabilidad, pero también con una visión de continuidad y progreso”, expresó la ABA.

Asimismo, reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo la confianza en el sistema financiero y de acompañar el desarrollo económico del país, contribuyendo a que la República Dominicana continúe avanzando, pese a un entorno global cambiante.