El Popular incrementa en 74 % el crédito a mujeres en los últimos cinco años

Rosanna Gerónimo, fundadora de CENIT y ganadora de Impúlsate Silver, programa del Banco Popular Dominicano. Su trayectoria es un ejemplo del compromiso de la entidad financiera con el impulso de proyectos liderados por mujeres, a través de financiamiento y acompañamiento especializado. ( FUENTE EXTERNA )

Como cierre al mes de la mujer, el Banco Popular Dominicano informó que, en los últimos cinco años, su cartera de crédito dirigida al sector femenino se incrementó en un 74 %, al pasar de 44,600 millones de pesos hasta los 77,800 millones de pesos.

A enero de este año, la entidad financiera había otorgado 261,825 financiamientos a mujeres, lo que refleja su apoyo a este segmento de la población, destaca una nota de prensa.

En cuanto a los montos de financiamiento, el promedio de crédito de la cartera femenina del Popular se sitúa en 297,136 pesos, nivel que supera en más de un 114 % el promedio del sistema financiero.

En tanto, en materia de ahorro, las clientas del Popular registran depósitos promedio de 210,000 pesos, los cuales están, asimismo, por encima de los niveles observados en el sistema financiero.

Cultura organizacional y programas

El desempeño de la entidad bancaria se complementa con su estructura organizacional, donde el 59 % de la fuerza laboral está compuesto por mujeres y el 54 % de las posiciones gerenciales y directivas son ocupadas por profesionales femeninas.

Asimismo, el Popular desarrolla iniciativas como Emprende Mujer y Ruta Mujer, que incluyen programas de capacitación, mentoría y acompañamiento, así como acciones orientadas a la formación en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en inglés).

También, el 50 % de las becas Excelencia Popular que otorga el banco van dirigidas a mujeres.

Estos resultados se registran en un contexto en el que el sistema financiero dominicano, conforme a la Superintendencia de Bancos (SB), ha ampliado el acceso de las mujeres al crédito formal.