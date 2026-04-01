Bonos soberanos en ascenso: ¿qué significa para República Dominicana?

El costo de endeudarse a nivel global lleva todo marzo en ascenso. Los bonos soberanos a 10 años de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Japón han subido sostenidamente, con rendimientos que van desde 4.0 % hasta 4.4 % en el caso estadounidense, y de 2.7 % a 3.0 % en Alemania.

¿Por qué suben los rendimientos? Cuando los inversores perciben más riesgo (inflación, conflictos geopolíticos, incertidumbre monetaria) exigen más a cambio de prestarle dinero a un gobierno.

Los conflictos geopolíticos han disparado los precios energéticos, también se suma la incertidumbre monetaria: ante el deterioro del desempeño económico global, los mercados anticipan presiones sobre los bancos centrales para expandir la oferta monetaria, lo que en la práctica significa más dinero persiguiendo los mismos bienes y, por tanto, precios más altos; escenario ante el cual los inversores prestan más caro.

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La República Dominicana no está aislada de esta tendencia. Por ejemplo, el bono soberano dominicano RD 2036 pasó de rendir 5.94 % el 2 de marzo a 6.51 % el 26, un aumento de 57 puntos básicos en menos de un mes. Esto significa que, si el país necesitara emitir nueva deuda hoy, lo haría en condiciones más costosas que hace apenas cuatro semanas.

En ese contexto, la lección es clara. Endeudarse debe ser la última opción, no la primera. Reducir el gasto público y avanzar en reformas estructurales -la tributaria, del sector eléctrico, del mercado laboral, entre otras - son las herramientas que fortalecen los fundamentos macroeconómicos y reducen la dependencia de los mercados internacionales de deuda, precisamente cuando estos se vuelven más exigentes y más caros.