La deuda pública alcanzó los US$80,670.2 millones en febrero

Hace 10 años, en 2017, la deuda del SPNF equivalía a 38.9 % del PIB, 8.8 puntos más baja. ( FREEPIK )

A febrero de 2026, la deuda pública consolidada alcanzó los 80,670.2 millones de dólares. Este monto está compuesto por la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF), que ascendió a 64,828.9 millones de dólares, y la deuda del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), que representó 15,841.3 millones de dólares.

Con relación al PIB, la deuda del SPNF representó 47.7 % del PIB. Al agregar la deuda del BCRD (11.7 % del PIB), se obtiene la deuda pública consolidada que se ubicó en 59.4 %.

En perspectiva, hace 10 años, en 2017, la deuda del SPNF equivalía a 38.9 % del PIB, 8.8 puntos más baja, con un monto de 29,543.7 millones de dólares. Esta cifra implica que esta deuda en términos nominales se ha multiplicado por 2.2 veces.

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Si bien la deuda como proporción del PIB es un indicador ampliamente utilizado para evaluar la sostenibilidad fiscal, resulta insuficiente para reflejar su impacto real. Un enfoque más ilustrativo es observar el peso del pago de intereses de la deuda sobre los ingresos tributarios: según el presupuesto aprobado para 2026, estos pagos representarán el 26.2 % de los ingresos tributarios. Mientras que en 2017 los pagos por este concepto representaban un 21.2 % y han seguido una trayectoria creciente desde entonces.

El constante aumento de la deuda pública consolidada indica que la Ley de Responsabilidad Fiscal vigente es un instrumento insuficiente para limitar el crecimiento del déficit y la necesidad de mayor endeudamiento público. En este contexto, contener el ritmo de endeudamiento exige avanzar hacia una reducción del gasto y un uso más eficiente de los recursos públicos.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).