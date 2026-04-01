Sin reformas ni ajuste del gasto la economía enfrentaría unos complejos 2026 y 2027

Las economías con fundamentos estructurales fuertes no requieren de estímulos para hacer crecer el producto interno bruto (PIB). La dominicana, es una economía que desde 2023 está requiriendo de estímulos al crédito y de aumentos del gasto público para ese fin.

Este año presenta una fotografía en la cual dinámicas externas e internas afectarán las finanzas públicas y la capacidad de adoptar una política monetaria que estimule el crédito. Las dinámicas tendrán efectos importantes en las finanzas públicas y sobre el crecimiento de la economía en 2026, y en 2027. A menos que se adopten reformas y se realice un ajuste en el gasto público.

El conflicto está afectando, o incidirá en el futuro cercano, sobre precios y abastecimiento de energía, fertilizantes, alimentos, materias primas industriales, metales, medicinas, por mencionar algunos bienes finales e intermedios.

Aunque la guerra finalizara en unas semanas, la recuperación de la infraestructura afectada, y la normalización de las cadenas de suministros, mantendrían precios altos y desabastecimientos en algunos mercados por un periodo de tiempo suficiente para tener efectos importantes. Bombardeos en Rass Laffan y South Pars, dos complejos de gas natural; y sobre refinerías en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, son algunas de las estructuras afectadas, cuya reconstrucción podría tomar meses o años.

Rass Laffan posee importancia adicional por la producción de helio usado en la fabricación de semiconductores. La escalada, de continuar, podría resultar en ataques adicionales. Aunque por el estrecho de Ormuz continúa saliendo petróleo iraní, la disrupción es muy importante en volumen y en logística. De acuerdo con analistas del mercado de energía, aún la producción de esquistos de Estados Unidos, o un incremento en los volúmenes de exportación de Rusia, no podrían normalizar los inventarios que existían en el mundo previo al conflicto.

Las dinámicas de crisis internacional se reflejan sobre la oferta y la demanda, y los precios. Aquí nos referiremos a un espectro amplio de bienes y servicios a nivel internacional. Pero también lo hacen sobre las finanzas públicas y, potencialmente sobre los mercados financieros. Un gráfico de esta página muestra el incremento de los rendimientos de cuatro bonos muy importantes a nivel internacional: Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Alemania.

Por otro lado, como analista uno debe estar atento a la liquidez en Estados Unidos y la posible aversión al riesgo y venta de activos riesgosos y abandono de posiciones apalancadas. El acontecimiento que lleve a una dinámica que, de producirse, ocasione estos movimientos no es fácil de prever. Movimientos en los mercados de crédito privado, con limitaciones en la entrega de dinero demandado por ahorrantes, es un elemento para observar, debido a que podría tener incidencia sobre el mercado financiero.

La mayor preocupación para un analista de la República Dominicana debe ser el manejo de las finanzas públicas, la inflación y el crecimiento. De acuerdo con nuestros estimados, tomando en consideración solo los recursos adicionales no presupuestados para 2026, el escenario de las transferencias a las distribuidoras de electricidad y el subsidio a los hidrocarburos es de cuidado.

El estimado sería equivalente al 1 % del PIB para 2026. El total de ambas transferencias, lo presupuestado originalmente para 2026 más el gasto adicional, podría ubicarse en torno a 2,700 millones de dólares. Un monto cercano a la emisión de bonos soberanos de 2,750 millones de dólares realizada en febrero. La emisión se gastaría en subsidios.

La preocupación es mayor porque en el discurso del gobierno se expresa la intención de incrementar el gasto de capital y llevarlo a un punto del PIB. ¿Cómo se financiará el nuevo gasto? Aunque subiera el precio del oro en los próximos meses, las nuevas recaudaciones netas, teniendo en consideración que la economía se resentiría, no serían suficientes para financiarlo. Para financiar el nuevo gasto no es prudente recurrir a más endeudamiento o a aumento de tasas impositivas. La carga de los intereses de la deuda es alta, ya sea medida sobre los ingresos tributarios o como porcentaje del PIB; como lo es la carga sobre quienes tributan.

Aún si la Reserva Federal (FED) bajara tipos e implementara una ronda de flexibilización cuantitativa (sin el nombre de QE) para acomodar la política fiscal de EE. UU. y reducir los riesgos de liquidez, no sería de mucha ayuda al Banco Central de la República Dominicana ante la inflación de precios local. La inflación interna se ha ubicado en torno al 5 %.

Ante el escenario actual es de esperarse que el aumento en los precios supere el 5 %. Y las autoridades monetarias deberán evitar propiciar aumentos mayores. Una postura flexible de la FED, nada descartable, crearía más inflación en el mundo. La FED tiene el doble mandato de precios -que subirán- y sobre el empleo -que deberá contraerse-, pero queda un mandato implícito: mantener la estabilidad del sistema financiero; más la tarea, nada responsable para un banco central, de facilitar el financiamiento del déficit del Gobierno de Estado Unidos.

El conflicto ha encontrado al país sin haber hecho las reformas introducidas al CES en 2021. De no hacerse en el corto plazo, la economía estará más débil. Algo similar a lo que sucedió luego del COVID-19. De haberse implementado las reformas estructurales, el sector privado y el gobierno estarían en mejor posición para vadear esta crisis.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).