Global Finance otorga cuatro reconocimientos al Banreservas, incluido el de "Mejor banco dominicano"

La revista financiera Global Finance otorgó al Banco de Reservas cuatro importantes reconocimientos, entre ellos el de "Mejor banco de la República Dominicana", lo que consolida su posicionamiento como referente del sistema financiero nacional.

La entidad también fue reconocida como "Mejor proveedor de financiamiento de comercio exterior en el Caribe", "Mejor proveedor de financiamiento de comercio exterior en la República Dominicana" y "Mejor proveedor de la cadena de suministro en el Caribe".

Estos galardones destacan el liderazgo de Banreservas en aspectos como el crecimiento de sus activos, la rentabilidad, el volumen de transacciones, el desarrollo de nuevos negocios y la innovación en productos y servicios, tanto a nivel local como regional.

La publicación especializada resaltó, además, la estrategia de internacionalización de la institución a través de sus Oficinas de Representación en Estados Unidos y Europa, así como su enfoque en la sostenibilidad y la experiencia del cliente.

Estos elementos fueron determinantes para la obtención del reconocimiento como "Mejor banco de la República Dominicana", otorgado por octavo año consecutivo.

"Recibir estos reconocimientos nos honra y, al mismo tiempo, nos compromete a continuar respaldando a todos los sectores productivos del país, ofreciendo oportunidades que impulsan el crecimiento económico y el bienestar de la población", afirmó el presidente ejecutivo del Banreservas, Leonardo Aguilera.

Destacó que, como principal entidad financiera del país, Banreservas, desempeña un papel fundamental en la dinamización de la economía nacional, así como en el fortalecimiento del vínculo con la diáspora dominicana, a través de sus oficinas de representación en Miami, Nueva York y Madrid.

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Criterios de selección

A través de los premios Best Bank Awards 2026, Global Finance reconoce a las instituciones que gestionan de manera más eficiente sus activos y pasivos, al tiempo que impulsan la innovación digital y el uso de inteligencia artificial para responder a las necesidades cambiantes de sus clientes.

La publicación subraya que las entidades galardonadas han demostrado una alta capacidad de adaptación en entornos complejos, manteniendo resultados sólidos mientras avanzan en sus procesos de transformación y fortalecimiento institucional.

En el caso del reconocimiento como "Mejor proveedor de financiamiento de comercio exterior", la revista evaluó factores como el volumen de transacciones, el alcance global del servicio al cliente, la competitividad de sus condiciones y la implementación de tecnologías innovadoras en el marco de una gestión de riesgos eficiente.

Asimismo, fueron consideradas la cuota de mercado, la calidad del servicio, la capacidad de ejecución y el valor agregado ofrecido a los clientes, en un contexto financiero global cada vez más dinámico.