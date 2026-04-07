Aduanas sube sus recaudaciones a pesar de la crisis económica por la guerra

Aduanas informó que, en marzo, se alcanzaron cerca de 29,785 contenedores importados, con un aumento interanual de 15.06 %. ( FUENTE EXTERNA )

En marzo, las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) crecieron en más de 1,328.30 millones de pesos en comparación con ese mismo mes del año anterior.

En ese sentido, los ingresos de la entidad representaron más de 1,056.15 millones de pesos diarios, y un total de 23,235.32 millones en el trimestre, superiores a los 21,907.02 millones de pesos colectados el año pasado.

Los recaudos del mes pasado reflejaron un superávit de alrededor de 310,63 millones de pesos por encima de lo estimado.

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La DGA informó que, en ese mes, se alcanzaron cerca de 29,785 contenedores importados en el régimen nacional, con un aumento interanual de 15.06 %.

La institución dijo a través de una nota de prensa que estos números se lograron a pesar de la crisis global generada por el conflicto en el Medio Oriente, iniciado a finales de febrero.

Comportamiento del primer trimestre del 2026

La DGA destaca que, en el primer trimestre del año, el promedio de recaudaciones se mantuvo por encima de los 1,065 millones de pesos por día, generando alrededor de 62,870.54 millones en el referido periodo, y 1,323.84 millones de pesos más en comparación con el año pasado.

La entidad cerró el mes de enero con 21,198 millones de pesos en ingresos y 18,436.42 millones de pesos en febrero, con una caída de aproximadamente 2,811.87 millones.

Asimismo, entre enero-marzo se alcanzaron 74,661 contenedores importados en el régimen nacional, un equivalente al 2.04 % más respecto al primer trimestre de 2025.