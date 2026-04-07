Banreservas designa a Franklin Soriano como vicepresidente de comunicaciones

Franklin Soriano, nuevo vicepresidente de Comunicaciones y Responsabilidad Social del Banco de Reservas. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas) designó de Franklin Soriano como nuevo vicepresidente de Comunicaciones y Responsabilidad Social, tras la aprobación de su nombramiento por parte del Consejo de Directores, junto a una modificación en la estructura organizacional de esa área.

El anuncio fue realizado por el presidente ejecutivo de la entidad, Leonardo Aguilera, quien explicó que la decisión responde a una visión de fortalecimiento institucional, orientada a consolidar una gestión comunicacional más integrada, estratégica y alineada con los objetivos del banco.

De acuerdo con un comunicado, como parte de estos cambios, la antigua Vicepresidencia de Relaciones Públicas fue transformada en la Vicepresidencia de Comunicaciones y Responsabilidad Social, integrando en una sola estructura ambas funciones que anteriormente operaban de forma independiente.

Otras designaciones

Soriano, abogado de profesión, asume el cargo con el objetivo de fortalecer la comunicación institucional, consolidar la reputación del banco y potenciar las iniciativas de impacto social que desarrolla la entidad.

La institución también informó que Héctor Romero continuará desempeñándose como asesor de Comunicación, mientras que María Patricia Florentino fue designada como directora senior de Relaciones Públicas.

Asimismo, Daniel García Archibald asumirá como vicepresidente de Programas Estratégicos, como parte de los ajustes organizacionales.