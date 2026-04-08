El BID ve margen para expandir el crédito en la República Dominicana

Nathalie Alvarado, representante del BID en la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El otorgamiento de créditos a través de la banca representa alrededor del 32 % del producto interno bruto (PIB) de la República Dominicana, teniendo un nivel de penetración en la economía por debajo del promedio de América Latina y el Caribe.

Para la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Nathalie Alvarado, esta brecha constituye "una oportunidad clara" para profundizar el financiamiento productivo y apoyar el crecimiento del sector privado en los próximos años.

Reconoció que el sistema financiero ha canalizado recursos dirigidos a apoyar el comercio exterior, la inclusión financiera de mipymes, el financiamiento de empresas lideradas por mujeres, las inversiones verdes y el fortalecimiento del mercado de capitales.

En materia de finanzas verdes e inclusión, Alvarado indicó que existe un amplio espacio para ampliar soluciones financieras orientadas a energías renovables, eficiencia energética, movilidad eléctrica, construcción sostenible y agricultura resiliente, así como productos dirigidos a mujeres emprendedoras, jóvenes y mipymes innovadoras.

Señaló que el Grupo BID puede complementar la capacidad del sector bancario a través de financiamiento de largo plazo, garantías y asistencia técnica especializada.

Aliado estratégico

En una entrevista para la revista de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), Alvarado definió al sistema bancario dominicano como un aliado estratégico para el desarrollo económico y la inclusión financiera.

Destacó el rol de la banca múltiple como socio clave en la ejecución de políticas orientadas al crecimiento productivo y sostenible del país.

Asimismo, subrayó que el sistema financiero dominicano es uno de los más resilientes de la región, con sólidos indicadores de calidad de activos, adecuados niveles de liquidez, rentabilidad sostenida y una fortaleza patrimonial que supera ampliamente los mínimos regulatorios.

We Finance Code

Al referirse al trabajo conjunto en la adopción en el país del WE Finance Code, valoró como "muy sólido" el esfuerzo articulado entre BID Invest, BID Lab y la ABA, que permitió establecer una arquitectura común para recopilar y utilizar datos con enfoque de género.

Destacó que el proceso lo ha encabezado el propio sector financiero, bajo la coordinación de la ABA y con el respaldo de las autoridades y actores del ecosistema, en un ejercicio de codiseño que fortalece la calidad de los datos y sienta bases para futuros lineamientos regulatorios.

Leer más La ABA resalta la capacidad de respuesta del sistema financiero ante escenario global