La deuda por habitante alcanza los 7,357 dólares

De acuerdo con la Dirección General de Crédito Público, a febrero de 2026, la deuda del sector público no financiero (SPNF) totalizó un monto de 64,828.9 millones de dólares. Mientras tanto, de acuerdo con el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la deuda del banco central totalizó 15,841.3 millones de dólares.

Al sumar ambos montos tenemos que, a febrero de 2026, la deuda pública consolidada alcanzó los 80,670.2 millones de dólares.

Si dividimos este monto entre la población total estimada para 2026 (11 millones de personas), la deuda por habitante representa aproximadamente 7,356.9 dólares, un aumento del 5.0 % respecto a diciembre del año pasado y del 377.3 % respecto al 2007, cuando la deuda per cápita era de 1,541.4 dólares.

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Más allá de la perspectiva per cápita, en los últimos 20 años el PIB ha crecido en promedio 6.8 %, y la deuda pública consolidada lo ha hecho a un ritmo de 9.7 %. Esta brecha de 2.9 puntos porcentuales implica que, de forma sistemática, el endeudamiento ha crecido más rápido que la capacidad productiva del país en los últimos 20 años.

Esta tendencia del endeudamiento, crecer más que el PIB, sugiere que el país ha estado financiando parte de su crecimiento mediante el endeudamiento de forma persistente, en lugar de hacerlo mediante mejoras verdaderas en la productividad. El resultado de esta dinámica es que a cada ciudadano le toca cargar hoy con una porción significativamente mayor de deuda que hace dos décadas, y la tendencia indica que esta carga ha crecido más que la economía.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).