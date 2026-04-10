Déficit del Gobierno cerró en RD$63,700 millones durante el primer trimestre del año

Hasta abril, los gastos del Gobierno sumaron 387,915 millones de pesos. ( SHUTTERSTOCK )

El Gobierno central finalizó el primer trimestre del año con un déficit fiscal de 63,723 millones de pesos, empujado por un aumento en las transferencias corrientes, los intereses de la deuda y las remuneraciones y contribuciones.

Hasta el 3 de abril, los gastos del Gobierno sumaron 387,915 millones de pesos y los ingresos totalizaron 324,192 millones, dejando como resultado deficitario el citado monto, de acuerdo con el reporte semanal de ejecución presupuestaria que elabora la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

El saldo del déficit acumulado durante los primeros tres meses del año representa el 22.7 % del monto presupuestado por el Gobierno para todo el 2026, que asciende a 280,575.3 millones de pesos.

Las transferencias corrientes, un capítulo dentro del cual se encuentran los diferentes subsidios que otorga el Estado, fue la de mayor monto devengado, con 151,752.4 millones de pesos, equivalente al 39.1 % de lo gastado por el Gobierno entre enero y principios de abril.

Intereses de la deuda

El capítulo de los gastos financieros, que incluye los intereses de la deuda pública, continuó como el segundo que mayor cantidad de recursos consumió en el primer trimestre, destinándose para ese propósito 91,173.9 millones de pesos en el primer trimestre, representando el 23.5 % del gasto ejecutado.

Dentro de ese capítulo, los intereses de los compromisos externos sumaron 66,592.2 millones y los internos 24,296.2 millones. Los restantes 285.5 millones de pesos se destinaron a pagos de comisiones.

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En cambio, los gastos en remuneraciones y contribuciones ascendieron a 84,197.9 millones de pesos, equivalente a un 21.7 % del monto gastado.

Más del 84 % del gasto

En total, los tres capítulos citados representaron el 84.3 % del dinero devengado por el Gobierno central en los primeros tres meses del 2026, equivalente a 327,124.2 millones de pesos, superior a los 297,560.3 millones destinados para esos mismos fines en similar período del año pasado, cuando el monto significó el 82.6 % del total.

El restante 15.7 % de los recursos se destinaron a la contratación de servicios (23,259.3 millones), obras (15,709.2 millones de pesos), transferencias de capital (11,365.1 millones), materiales y suministros (6,826.4 millones) y en bienes muebles, inmuebles e intangibles (3,630.9 millones de pesos).

Aumentos en capítulos

El aumento del gasto en el primer trimestre del año está explicado, principalmente, por un incremento de 10,260.6 millones de pesos en el monto pagado de intereses de la deuda pública, 17,055.7 millones adicionales para las transferencias corrientes y 2,247.6 millones en las remuneraciones, en comparación con el primer trimestre del año pasado, de acuerdo con los registros de Presupuesto.

Otros capítulos que tuvieron un alza en el monto devengado fue el de las obras (3,624.1 millones de pesos), materiales y suministros (173.6 millones) y los bienes muebles, inmuebles e intangibles (465.6 millones).