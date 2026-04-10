La DGII recaudó RD$78,102.5 millones en marzo 2026

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recaudó cerca de 78,102.5 millones de pesos en marzo, superando los 67,040.9 millones de pesos en ese mes del 2025.

Esto equivale a un crecimiento interanual de 16.5 %, reflejando alrededor de 11,061.6 millones de pesos más en comparación con el mismo mes del año anterior, de acuerdo a la entidad.

En el acumulado del primer trimestre del 2026, la entidad muestra ingresos por 244,956.2 millones de pesos, un monto superior a la meta estimada de 236,991.1 millones de pesos, lo que representa unos 7,965.1 millones de pesos por encima de lo proyectado.

Este resultado también evidencia un crecimiento interanual de 12.2 % en comparación con el mismo trimestre de 2025, cuando se recaudaron 218,359.5 millones de pesos, para un incremento absoluto de 26,596.7 millones de pesos más.

Detalles del recaudo por tipo de impuesto

La DGII aportó el 76.3 % de los 102,419 millones de pesos recaudados por el Estado a través de las distintas entidades recaudadoras durante marzo de 2026, cuya cifra representa un crecimiento de 13.1 %, equivalente a 11,869.9 millones de pesos adicionales con relación a marzo de 2025.

ITBIS aportó 19,870.4 millones de pesos En marzo 2026 los ingresos tributarios estuvieron encabezados por el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), que aportó 19,870.4 millones de pesos, para un crecimiento interanual de 17.2 %, equivalente a 2,916.7 millones más que en marzo del año pasado e impulsado los sectores del comercio, hoteles, bares y restaurantes, así como los vehículos.

En ese orden, el Impuesto sobre la Renta de las Empresas y Activos alcanzó 15,591.2 millones de pesos, con un crecimiento interanual de 27.8 %, equivalente a 3,388.2 millones de pesos adicionales frente al mismo mes del año anterior.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas totalizó 12,911.0 millones, para un incremento de 1,039.5 millones de pesos respecto a marzo de 2025, lo que representa un crecimiento interanual de 8.8 %.

En cuanto al Impuesto Selectivo a los Combustibles, el recaudo ascendió a 7,195.1 millones de pesos, reflejando un crecimiento interanual de 4.4 %, equivalente a 300.1 millones adicionales.

Finalmente, el Marbete, Primera Placa, CO2 y Traspaso de Vehículo registraron un recaudo de 3,382.0 millones, para un crecimiento de 46.0 %, equivalente a 1,065.3 millones más que en marzo de 2025.

Los demás impuestos aportaron en conjunto 19,152.8 millones, completando el total recaudado por la DGII durante el mes de marzo de 2026.

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