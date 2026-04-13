Las remesas suman US$3,019.06 millones en el primer trimestre del 2026 a pesar de la crisis global

Una persona sostiene dólares en su mano frente a una ventanilla de cambio. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que, entre enero y marzo de 2026, las remesas recibidas alcanzaron 3,019.6 millones de dólares, para un aumento interanual de 1.9 %.

Solo en marzo ingresaron 1,149.2 millones de dólares, 38.9 millones más que en igual mes de 2025, equivalente a un crecimiento de 3.5 %, y 261.6 millones de dólares por encima de febrero de este año, para una variación de 29.5 %.

Este crecimiento en marzo ocurre a pesar del complejo entorno internacional. Los conflictos en Medio Oriente han elevado los precios del petróleo y sus derivados, generando presiones inflacionarias y reduciendo el ingreso disponible de los hogares.

El repunte responde, en gran medida, a los envíos realizados por los dominicanos en Estados Unidos, desde donde se originó el 84.2 % de los flujos formales recibidos en marzo, equivalentes a 879.9 millones de dólares.

La entidad monetaria destacó que, durante este período, la diáspora dominicana en ese país recibe una proporción importante de los reembolsos de impuestos del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), lo que incrementa su capacidad de envío.

En cuanto a las condiciones del mercado laboral en Estados Unidos, el desempleo general se ubicó en 4.3 % en marzo, por debajo del 4.4 % registrado en febrero de 2026, tras la creación de 178,000 empleos.

En la población latina, la tasa de desempleo fue de 4.8 %, mejor que el 5.2 % del mes previo. Asimismo, el índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) se situó en 54.0 en marzo, manteniéndose en terreno de expansión del sector servicios, donde se concentra una proporción relevante del empleo de la diáspora dominicana.

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Llegadas desde otros países El BCRD destaca también la recepción de remesas por canales formales desde otros países en el mes de marzo, como España, por un valor de 54.9 millones de dólares, un 5.3 % del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior se refiere, así como Haití e Italia, con 1.1 % y Suiza con 1.0 % de los flujos recibidos. En el resto de la recepción de remesas se distinguen países como Haití, Canadá y Panamá, entre otros.

Provincias receptoras

Respecto a la distribución de las remesas recibidas por provincias, el BCRD señala que el Distrito Nacional recibió una proporción del 48.3 % durante marzo, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo, con un 10.6 % y 7.0 %, respectivamente.

Esto indica que casi dos tercios (65.9 %) de las remesas se recibe en las zonas metropolitanas del país.

El crecimiento del 1.9 % en el flujo de remesas recibidas entre enero y marzo es coherente con las proyecciones de la institución monetaria, las cuales mantienen para este 2026 un crecimiento interanual del 3.5 %, menor al observado en 2025, considerando la entrada en vigor en enero pasado del nuevo impuesto a los envíos desde EE. UU, y la incertidumbre del entorno internacional vigente.

Proyecciones al finalizar el año

Analizando la evolución del sector externo, las perspectivas del BCRD contemplan una evolución favorable de los ingresos de divisas durante 2026, como son los ingresos de turismo, la inversión extranjera directa (IED) y las exportaciones, en conjunto con las remesas.

En cuanto a las remesas, se estima que se ubiquen en torno a los 12,200 millones de dólares y que la inversión extranjera directa (IED) supere los 5,000 millones de dólares al terminar el año.

Estos ingresos de divisas contribuirán a mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio que se observa en la actualidad, de tal manera que, al 31 de marzo de 2026, la moneda nacional se apreció 3.4 % frente al dólar estadounidense con respecto diciembre de 2025.

Estos mayores flujos externos permiten también mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, las cuales al cierre de marzo se ubicaron en 16,143.1 millones de dólares, representando un 12.2 % del PIB y cubriendo unos 5.8 meses de importaciones, indicadores por encima de los umbrales recomendados por el FMI.

El Banco Central reafirmó su compromiso con la vigilancia sobre el entorno económico actual para continuar tomando las medidas necesarias para contrarrestar el impacto en la economía dominicana del desafiante panorama internacional, a fin de garantizar la estabilidad de precios y del mercado cambiario.