Banco Popular y Banreservas reafirman compromiso con la estabilidad del país

Los presidentes ejecutivos del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera y del Banco Popular, Christopher Paniagua. ( FUENTE EXTERNA )

Los presidentes ejecutivos del Banco Popular Dominicano, Christopher Paniagua, y del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, reafirmaron este martes su compromiso con el desarrollo económico, social y medioambiental del país.

Durante un encuentro institucional en la Torre Popular, ambos ejecutivos destacaron la importancia de mantener una relación cercana con los clientes y con la sociedad, especialmente en un contexto internacional marcado por desafíos económicos.

Los ejecutivos bancarios resaltaron el papel de la banca como pilar de estabilidad económica y social, al acompañar el crecimiento de las personas, las empresas y los distintos sectores productivos del país, contribuyendo así al desarrollo nacional.

El encuentro también sirvió como espacio de coordinación y diálogo entre ambas entidades financieras, con el objetivo de fortalecer respuestas conjuntas ante los retos actuales del entorno económico, indicó el Banco Popular en una nota de prensa.

Instituciones bancarias

Paniagua y Aguilera coincidieron en que la colaboración entre las principales instituciones bancarias del país refuerza la confianza en el sistema financiero y permite enfrentar con mayor eficacia las coyunturas económicas.

Asimismo, resaltaron el aporte histórico de ambas entidades al crecimiento económico nacional, así como su rol en la promoción de la bancarización y la inclusión financiera mediante diversas iniciativas.

También reiteraron su visión compartida de mantener una gestión responsable, enfocada en resultados y orientada a apoyar a los clientes y al desarrollo continuo del país.