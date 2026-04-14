Tesorería fortalece el Sirite con pagos bancarios, alertas y validación automática

La Tesorería Nacional relanzó el Sistema de Recaudación de Ingresos (Sirite) que ahora contendrá un nuevo modelo para agilizar los cobros o recaudaciones generadas por los servicios que prestan las instituciones del Estado.

Una de las características de la nueva actualización es Sirite-bancos, que mejorará el botón de transacción de esa plataforma vía las entidades financieras por medio de autorizaciones, sumándose a las operaciones y servicios con tarjetas para los contribuyentes ya existentes.

De acuerdo al tesorero nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez, la plataforma permitirá realizar los pagos de los servicios públicos usando los distintos canales de los bancos afiliados y anunció que se comenzará con el Banco de Reservas.

El funcionario agregó que de igual manera se creó un sistema de cobros administrado en su totalidad por el Ministerio de Hacienda y Economía, lo cual permitirá interactuar con diversas procesadoras y métodos de transacción.

Vínculo automático para validar pagos

El tesorero puntualizó que en el sistema de recaudación de ingresos de la entidad que dirige se creó el envío automático de validación de pagos (denominado Callback), lo que ayudará al Sirite a notificar de forma automática a las instituciones cuando una autorización de pago sea completada con éxito.

Precisó que en la plataforma se creó el modelo alerta posible de pagos duplicados, lo que permite que el sistema le avise al ciudadano si ha realizado una transacción duplicada en las últimas 72 horas, de forma que éste continúe o no con la transacción, quedando a su responsabilidad repetir la misma acción del servicio.

El funcionario sostuvo que el relanzamiento también incluyó un rediseño del portal y un tablero de monitoreo de los procesos de gestión.

Delgado Sánchez motivó a los ciudadanos a que usen esta plataforma, ya que pueden garantizar el registro oportuno y confiable de las recaudaciones y centraliza las de las instituciones públicas en la Cuenta Única del Tesoro (CUT), así como asegurar la disponibilidad de información actualizada sobre las mismas.