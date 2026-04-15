Más allá del petróleo: otros insumos acumulan alzas en 2026

En el ámbito agrícola, los índices del trigo y la soya también muestran incrementos de 16.3 y 12.1 %, respectivamente. ( FREEPIK )

Más allá de las materias primas energéticas, como el petróleo o el gas natural, otros insumos necesarios para la producción también han mostrado aumentos relevantes de precios en lo que va de 2026. Esta dinámica, menos visible en el debate público, tiene implicaciones sobre los costos de producción y, en consecuencia, posiblemente sobre los precios finales que enfrentan consumidores y empresas.

En particular, los fertilizantes registran uno de los mayores incrementos, con un alza acumulada de 56.5 % respecto al cierre de 2025. Este índice, que incluye productos como urea, fosfatos y potasa, resulta fundamental para la actividad agrícola, por lo que su encarecimiento puede trasladarse a los precios de los alimentos. Por su parte, el índice del aluminio -insumo vital en la construcción, el transporte y la manufactura- aumentó 21.5 %, con el precio de la tonelada pasando de 2,996 a 3,627 dólares, reflejando presiones en cadenas industriales globales.

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En el ámbito agrícola, los índices del trigo y la soya también muestran incrementos de 16.3 y 12.1 %, respectivamente.

Estos movimientos no son menores. Cuando suben los precios de insumos básicos, las empresas enfrentan mayores costos que, dependiendo de las condiciones del mercado, pudieran trasladarse al menos parcialmente a los consumidores.

Para economías como la dominicana, una respuesta inteligente sería fortalecer los fundamentos económicos. Avanzar en reformas estructurales que mejoren la productividad, reduzcan costos y promuevan un entorno de negocios más competitivo permite mitigar el impacto de choques externos. En lugar de depender de factores fuera de control, la economía puede ganar resiliencia a través de reglas claras, eficiencia y mayor capacidad de adaptación.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).