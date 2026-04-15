El petróleo, gas y helio: el liderazgo energético de EE. UU.

Estados Unidos lidera la producción mundial de petróleo con el 16.1 % del total, seguido por Rusia (11.7 %) y Arabia Saudita (11.3 %). ( FREEPIK )

De acuerdo con la administración de información energética de los Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), Estados Unidos lidera la producción mundial de petróleo con una producción del 16.1 % del total, seguido por Rusia (11.7 %) y Arabia Saudita (11.3 %). En materia de gas natural, Estados Unidos también ocupa el primer lugar de la producción mundial con el 25.4 %, seguido por Rusia (15.2 %) e Irán (6.6 %).

La mayor concentración, sin embargo, se observa en el helio donde, de acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), Estados Unidos representa el 42.6 % de la producción global, muy por encima de Qatar (33.2 %) y Rusia (9.5 %). Este mineral cobra especial relevancia dado que es un insumo esencial en la fabricación de semiconductores o en equipos médicos como los dispositivos de resonancia magnética.

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Esta condición de liderazgo no es casual. En la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos publicada en noviembre de 2025, se menciona explícitamente la importancia de garantizar la seguridad energética, el control de cadenas de suministro y el acceso a materiales críticos por parte de los Estados Unidos.

En ese contexto, la escasez y, por consecuencia, el alza en los precios derivada del conflicto en Medio Oriente posiciona a Estados Unidos como uno de los principales beneficiarios, dada su hegemonía en esos mercados.

El cierre del estrecho de Ormuz y el ataque a las instalaciones de Ras Laffan, en Qatar -el principal centro de exportación de gas natural del mundo-, redujo la oferta global de gas natural y helio, presionando más los precios internacionales.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).