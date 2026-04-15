Las exportaciones dominicanas alcanzaron los 1,448.6 millones en marzo

El oro en bruto lideró las exportaciones del país con una participación de 17.1 % del total, seguido por instrumentos médicos (8.78 %) y cigarros puros (6.39 %). ( FUENTE EXTERNA )

La exportaciones dominicanas alcanzaron el pasado marzo los 1,448.6 millones de dólares, el valor más alto para un mes.

La Presidencia de la República destacó que el monto representa un crecimiento interanual de 20.7 %, equivalente a 248.9 millones de dólares adicionales frente a marzo de 2025, evidenciando el dinamismo del sector externo.

Indicó que el incremento estuvo impulsado principalmente por las exportaciones de oro en bruto, que aumentaron 78.2 %, generando más de 110 millones de dólares adicionales.

"También incidieron productos como disyuntores eléctricos, tabaco e instrumentos médicos, que mostraron aumentos relevantes en sus valores exportados", agregó en una nota de prensa.

Los principales socios comerciales

Estados Unidos se mantuvo como el principal socio comercial, al concentrar más de la mitad de las exportaciones con 731.3 millones de dólares.

Le siguieron Canadá, con 201.1 millones de dólares y un notable crecimiento de 150 %, y Haití, con 129.2 millones de dólares.

Entre los principales destinos también figuran Puerto Rico y China.

El oro, lideró las exportaciones

Por tipo de producto, el oro en bruto lideró las exportaciones con una participación de 17.1 % del total, seguido por instrumentos médicos (8.78 %) y cigarros puros (6.39 %).

Las zonas francas continuaron siendo el principal motor exportador, con 841.2 millones de dólares, equivalentes al 58.07 % del total.

En tanto, el régimen nacional mostró un crecimiento significativo de 45.6 %, alcanzando una participación de 41.93 %.

En el acumulado del primer trimestre de 2026, las exportaciones sumaron 3,736.9 millones de dólares, lo que representa un incremento de 18.3 % respecto al mismo período del año anterior.

Invasión extranjera

En paralelo, la inversión extranjera directa alcanzó 5,032.8 millones de dólares en 2025, con un crecimiento de 11.3 %.

El turismo encabezó la captación de capitales, seguido por los sectores de energía e inmobiliario, mientras que la minería registró el mayor crecimiento porcentual.