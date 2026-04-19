Más personas fueron analizadas en 2025 bajo sospecha de lavado de activos

La UAF analizó 2,390 inmuebles el año pasado para sustentar informes sobre lavado. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

La República Dominicana registró en 2025 una mayor cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos u otros delitos, levantados principalmente desde el sistema financiero, un aumento de las personas físicas y jurídicas analizadas y un incremento en el número de vehículos e inmuebles evaluados para detectar posibles infracciones a la ley.

En 2025, en el país se registraron 4,436 reportes de ROS sobre lavado de activos, algún delito precedente o de financiación al terrorismo, mostrando un aumento de un 2.7 % con relación al año anterior. De esa cifra, 4,280 fueron generadas por el sector financiero y los restantes 156 por el no financiero.

Las razones que motivaron la generación de esos informes son varias, aunque la falta o insuficiencia de documentación que validara el origen de los fondos fue la principal causa, con un 26.2 %, seguida por transacciones fuera del perfil transaccional (14.25 %) y noticias negativas (12.54 %).

El comportamiento inusual (depósitos y retiros casi de inmediato, discrepancia entre ingresos reales y declarados) provocó el 9.4 % de los ROS, pagos en efectivo por encima del umbral permitido (6.8 %), posible fraude o estafa (5.4 %), uso de cuentas personales para asuntos comerciales (2.8 %), extorsión (1.4 %), entre otros.

Perfiles analizados

Así lo recoge la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en su informe estadístico, en el cual se visualiza un aumento de un 35.5 % en el número de personas físicas y jurídicas que fueron investigadas por la entidad, a solicitud de otras instituciones.

El documento de la UAF establece que el número los perfiles analizados ascendieron a 1,706 durante el año pasado, representando un incremento absoluto de 447 al compararse con 2024. El alza estuvo explicada, principalmente, por las personas físicas, que pasaron de 975 en 2024 a 1,409 el año siguiente, mientras que las jurídicas se incrementaron de 284 a 297 en ese mismo período.

Las solicitudes de análisis de perfiles a la UAF fueron impulsadas por la Procuraduría General de la República (64 %) mientras que la Dirección Nacional de Control de Drogas remitió el 19.5 %.

El resto de los pedimentos lo realizaron el Ministerio de Defensa, la Armada de la República Dominicana, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia, según el informe.

La entidad explica que el número de casos de corrupción de 2021 elevó los pedimentos de asistencia técnica por parte de la institución, señalando que "la cantidad de solicitudes de este tipo depende del volumen de casos que identifiquen las autoridades de investigación y persecución en donde requieran colaboración de parte de la Unidad".

Inmuebles y vehículos

Para sustentar los informes solicitados en 2025, la UAF analizó inmuebles, vehículos y volúmenes monetarios que, en el caso de los primeros dos tipos de bienes, registraron un incremento con relación al año anterior.

El año pasado se verificaron 2,846 automóviles y 2,390 inmuebles, cifras que superaron los 1,881 vehículos y 964 propiedades del 2024, según señala el informe.

De igual forma, supervisó un volumen en pesos de 53.969.3 millones de pesos y 25.6 millones de dólares.

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Durante el 2025 fueron elaborados 64 informes de inteligencia, generados de forma espontánea. Estos fueron enviados al Ministerio Público o a alguna otra autoridad competente nacional, al encontrarse suficiente evidencia para poder vincular a las personas analizadas a algún delito precedente de lavado de activos o financiamiento de terrorismo, puntualiza el documento.

Delitos identificados

El lavado de activos, el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas y la corrupción administrativa figuran como los tres principales delitos identificados por la Unidad de Análisis Financiero en los informes que le solicitaron, sumando entre los tres el 82.1 %.

El documento de la UAF detalla que el lavado de activos estuvo presente en el 45.8 % de los casos, seguido con el tráfico de drogas con el 26.8 % y la corrupción el 9.5 %.

Con menor proporción estuvieron la estafa agravada (3.7 %), trata de personas (2 %), crimen organizado transnacional (1.4 %), contrabando, falsificaciones de documentos, crimen de alta tecnología, delito medioambiental y testaferrato con un 1 % cada una.