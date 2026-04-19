Superintendencia de Bancos dispone devolución de RD$33.2 millones a usuarios en el primer trimestre

Los reembolsos se produjeron luego de que los usuarios reclamaran la intervención del organismo regulador. ( FUENTE EXTERNA )

La Superintendencia de Bancos (SB), a través de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario), ordenó la devolución de 33.2 millones de pesos entre enero y marzo de 2026 a favor de usuarios de servicios financieros que presentaron reclamaciones asociadas a sus productos bancarios.

De esta forma, la SB ha ordenado el reembolso de 728.3 millones de pesos desde agosto de 2020, informó en una nota de prensa.

Las órdenes de reembolsar estos recursos en el primer trimestre del año se generaron a partir de 1,741 reclamaciones de personas que agotaron sus respectivos procesos con sus entidades financieras y luego recurrieron a ProUsuario.

El 62 % de esas reclamaciones se resolvió a favor de las usuarias y los usuarios financieros.

Las causas más habituales de estas reclamaciones durante estos tres meses han sido:

Consumos no reconocidos (29 %)

(29 %) Transferencias erróneas (12 %)

(12 %) Transferencias no reconocidas a terceros (9 %)

Retiro de efectivo no reconocido (7 %)

no reconocido (7 %) Efectivo cargado y no dispensado (6 %).

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Proceso de reclamación

En los últimos años, el monto de recursos dispuestos a devolver ha registrado un crecimiento significativo, lo que va de la mano a una estrategia de apertura de múltiples canales de atención para los usuarios del sistema financiero.

ProUsuario cuenta con múltiples canales que facilitan el acceso remoto y presencial que permiten a la ciudadanía realizar consultas, quejas y reclamaciones.

Las personas interesadas pueden comunicarse, tanto a través de la aplicación ProUsuario (disponible en App Store y Google Play Store), como al número telefónico y de WhatsApp 809-731-3535.

También pueden escribir al correo electrónico contacto@prousuario.gob.do, agendar una cita desde la página web prousuario.gob.do o visitar las oficinas físicas en Santo Domingo y Santiago.

Antes de acudir a ProUsuario con una reclamación, se debe realizar el proceso correspondiente en la entidad bancaria. Si la respuesta no resulta satisfactoria para el o la reclamante, entonces puede acudir a ProUsuario con un comprobante de la reclamación.

Se debe proveer una copia de la cédula o el pasaporte (en caso de extranjeros) así como dos números telefónicos de contacto y correo electrónico.