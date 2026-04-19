RD exhibirá crecimiento de 3.7 % en 2026 y llegará hasta 4.4 % en 2027, según el FMI

Hasta ahora, la actividad económica del país ha mostrado una recuperación gradual, con alzas de 3.5 % en enero y 3.9 % en febrero. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Tomando en cuenta las repercusiones que tendrá la guerra contra Irán en la economía de las Américas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la República Dominicana alcanzará un crecimiento de 3.7 % al cierre del 2026, siendo la cuarta nación de mayor crecimiento en la región de Centroamérica.

Para el 2027, la economía dominicana exhibiría una mejora de siete puntos porcentuales, registrando un crecimiento del producto interno bruto (PIB) real de 4.4 %, lo que lo haría el segundo país de mayor expansión el año próximo, solo por detrás de Panamá (4.5 %).

En su más reciente análisis de perspectivas económicas para la región, el organismo multilateral espera que la inflación en el país alcance un 4.5 % al concluir el presente año y una reducción de cinco puntos porcentuales en el 2027, para una tasa de 4.0 %.

Estas proyecciones se encuentran en línea con las expectativas del Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Al participar en varias reuniones del FMI y del Banco Mundial la semana pasada, el gobernador Héctor Valdez Albizu estimó que el crecimiento oscilará entre 3.5 % y 4.0 % al cierre del año.

Hasta ahora, la actividad económica ha mostrado una recuperación gradual, con alzas de 3.5 % en enero y 3.9 % en febrero. En tanto, la inflación interanual se ubicó en 4.63 % en marzo, dentro del rango meta 4.0 % ± 1.0 %.

Crecimiento económico de Centroamérica, Panamá y República Dominicana Países 2026 2027 Costa Rica 3.6 3.6 República Dominicana 3.7 4.4 El Salvador 3.3 3.0 Guatemala 3.9 4.0 Honduras 3.3 3.7 Nicaragua 3.8 3.8 Panamá 3.8 4.5

Una capacidad limitada de respuesta

En su análisis, el FMI reconoció que el 2026 en las Américas había iniciado en una posición sólida, con un ritmo de crecimiento próximo a su nivel potencial, con una inflación que convergía en su rango meta en la mayoría de los países y unas brechas de producción mayormente cerradas.

Sin embargo, la guerra del Golfo Pérsico cambió el panorama, teniendo repercusiones en la región que se reflejarán de manera desigual en los distintos países.

"Los grandes productores de petróleo se están beneficiando de los elevados precios de la energía, mientras que los importadores de materias primas energéticas y alimentos –especialmente aquellos con una elevada deuda pública, escasas reservas internacionales o dependencia del financiamiento externo– se enfrentan a efectos económicos claramente negativos", subraya el FMI.

Para la entidad financiera internacional, las medidas adoptadas en el pasado para reforzar los marcos de política monetaria deberían contribuir a contener las presiones inflacionarias aunque, en la mayoría de los casos, el margen de maniobra de la política fiscal para responder al shock es limitado.

Esto pondrá en los países en la encrucijada de si reducir el gasto en otros ámbitos o aumentar los ingresos precedentes de quienes puedan permitírselo.

El FMI observó que este escenario hace imperativo resistir las presiones políticas para contener el aumento de los precios de los combustibles y los alimentos, distribuyendo de forma estratégica la ayuda destinada a los colectivos vulnerables.