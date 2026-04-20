La DGII recauda más de RD$592 millones por deudas tributarias

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) acumulaba recaudaciones por 592.1 millones de pesos por concepto del último esquema de facilidades de pago para contribuyentes con deudas tributarias pendientes, que entró en vigor con la circular 03-2026, fechada el 16 de febrero de 2026.

La DGII, a través de una respuesta por el Portal de Acceso a la Información, indicó que, desde la fecha de publicación del documento, 4,604 contribuyentes han realizado solicitudes, dejando como resultado el citado monto de ingresos.

La circular estableció una facilidad de pago, dirigida a la regularización de deudas tributarias, mediante la cual se otorgan descuentos sobre los recargos generados en períodos anteriores al 2023, inclusive.

Beneficios varían

Los beneficios aplicables varían en función del período de la deuda y de la modalidad de pago seleccionada por el contribuyente, explicó la institución.

La disposición contempla beneficios diferenciados, según el período fiscal de la deuda. Para las obligaciones anteriores al año 2020, inclusive, se aplica un descuento sobre los recargos: 70 % si el contribuyente realiza un pago único o un 50 % si suscribe un acuerdo de saldo, con un máximo de seis cuotas mensuales iguales, requiriéndose además un monto inicial mínimo de 30 %.

En el caso de las deudas correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, la DGII otorga un esquema similar, aunque con descuentos menores: 50 % de recargos para pago único o 40 % si se formaliza un acuerdo de pago bajo las mismas condiciones de hasta seis cuotas mensuales y un pago inicial de 30 %.

Aunque Impuestos Internos no respondió hasta qué tiempo estará disponible la facilidad, comunicó que, a través de la circular, los interesados pueden realizar la solicitud correspondiente y, una vez cumplidos los requisitos establecidos, proceder con el pago.