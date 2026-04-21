Estados Unidos iniciará la devolución de aranceles de Trump; RD pagó US$440 millones solo en 2025

Contenedores en DP World Caucedo, uno de los principales puertos desde donde sale mercancía con destino a los EE. UU. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Gobierno de los Estados Unidos empezó ayer el proceso para la devolución de hasta 166,000 millones de dólares en aranceles dispuestos por Donald Trump tras su anulación por la Corte Suprema, una facilidad a la que podrían aplicar países como la República Dominicana, que hasta diciembre pasado había pagado 440.4 millones de dólares por la tasa de 10 % impuesta desde abril del 2025.

La primera fase para el reembolso, anunciada ayer por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, en inglés) permitirá a todo agente aduanero e importador registrado (IOR), sin distinción de país, presentar una declaración de Administración y Procesamiento Consolidado de Entradas (CAPE) para agilizar el trámite.

Una vez validada y aprobada esta declaración, los importadores y agentes deberán esperar un plazo de entre 60 y 90 días para recibir la devolución de los fondos.

Un beneficio relativo para el país

El aprovechamiento de esta facilidad por parte de la República Dominicana aún es relativo, observó el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam. "Es una facilidad todavía provisional que está a disposición de todos sin preferencia, y lo que es igual no es ventaja. Falta información y certidumbre al respecto", observó.

El protocolo busca remediar la retención de los aranceles amparados en la Ley de Poderes de Emergencia Internacional (IEEPA), la norma bajo la que Trump inicialmente justificó los gravámenes. En febrero de este año, la Corte Suprema falló en contra de estos aranceles, tras determinar que esta ley –que hasta entonces no había sido utilizada para estos fines– no autorizaba al presidente de los Estados Unidos a imponer este tipo de impuesto.

Desde entonces, Trump invoca la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para continuar con los gravámenes, de hasta un 15 %. Sin embargo, esta medida solo estará vigente por 150 días, por lo que deberá expirar el próximo 23 de julio a menos que el Congreso decida prorrogarlo.

Competitividad

El pago de los aranceles desde hace más de un año, sumado al aumento de los costos logísticos, la volatilidad en los precios de los combustibles y la incertidumbre geopolítica internacional han generado una presión acumulada sobre el sector exportador, aseguró la vicepresidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Roselyn Amaro Bergés.

Solo el incremento en recargos por factor de ajuste al combustible ha incrementado hasta los 400 dólares por contenedor, cuando previo a la guerra del Golfo Pérsico rondaba entre los 150-200 dólares según la ruta.

Además, la carga marítima se enfrenta a retrasos puntuales en salidas y llegadas, así como a una mayor variabilidad en tarifas, lo que dificulta la previsión de costos logísticos.

La ejecutiva de Adoexpo reconoció que las exportaciones dominicanas –que alcanzaron los 3,736.9 millones de dólares en el primer trimestre de este año, con 1,448.6 millones solo en marzo– han crecido y han podido sostener su participación en el mercado estadounidense porque otros países competidores enfrentan condiciones similares.

"Sin embargo, de prolongarse este escenario, podría erosionarse la competitividad relativa del país, especialmente en sectores con menos márgenes", alertó, tras puntualizar que el entorno actual implica operaciones más lentas, más costosas y menos predecibles para el comercio exterior.

En esto coincide Dargam, quien señala que existe "un riesgo claro" de erosión de competitividad, ya que en el mercado estadounidense participan países que no enfrentan las mismas barreras arancelarias en la República Dominicana.

"El impacto ha sido real, aunque varía según los sectores. Algunos han logrado adaptarse mediante eficiencia o diversificación de mercados, pero otros enfrentan presiones importantes en costos que afectan su posicionamiento en el mercado estadounidense", puntualizó.

Se aleja la posibilidad de una tasa cero de arancel Antes del fallo de la Corte Suprema en febrero pasado, las autoridades dominicanas y estadounidenses avanzaban en una negociación arancelaria similar a la de Guatemala y el Salvador, países que alcanzaron una tasa cero de arancel bajo ciertas condiciones. Sin embargo, las tensiones geopolíticas actuales y la volatilidad en los mercados dificulta esta negociación en el corto plazo. Tanto Adoexpo como el Conep enfatizaron que siguen promoviendo que el tema se mantenga en la agenda bilateral y que se analicen alternativas, tanto de diversificación de mercados, como dentro del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica (DR-Cafta).