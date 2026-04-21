El Gobierno colocó en menos de cuatro meses el 70.7 % de la deuda del 2026

Vista aérea de una parte del polígono central del Distrito Nacional. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Cuando no ha terminado de transcurrir el primer cuatrimestre del año, el Gobierno dominicano desembolsó el 70.7 % de la deuda pública que tenía presupuestada para el año completo, además de incrementar el monto que había proyectado para el actual ejercicio fiscal.

Al cierre de la semana pasada, el país registró desembolsos por concepto de endeudamiento por 285,871.9 millones de pesos de los 404,441.7 millones del presupuesto vigente, quedando por emitirse 118,569.8 millones de pesos.

Las cifras están contenidas en el Portal de Transparencia Fiscal, del Ministerio de Hacienda y Economía, en el cual se refleja un incremento en las necesidades de financiamiento para el 2026 de 2,673.9 millones de pesos con relación al presupuesto inicial, que se estimó en 401,767.8 millones.

A mediados de marzo pasado, en plena confrontación bélica entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el titular de Hacienda, Magín Díaz, llamó al país a estar tranquilo, señalando que el Estado contaba con solvencia y financiamiento, debido a que de manera precautoria esa institución “prácticamente financió el año completo en el primer trimestre”.

“Tenemos suficientes depósitos en el sistema financiero y en el Banco Central tenemos divisas, más de 3,000 millones de dólares para hacer frente a los compromisos en dólares. El Gobierno tiene liquidez, solvencia, tenemos acceso a fuentes (de financiamiento) y si tenemos que incrementar el déficit para evitar que la inflación suba lo menos posible, lo haremos”, declaró en esa ocasión Díaz.

El 96.2 % de los recursos desembolsados por concepto de deuda, entre enero y mediados de abril, corresponde a colocaciones de bonos, ascendiendo a 275,028.6 millones de pesos, según datos del citado portal.

La mayor parte de los recursos desembolsados, 273,566.8 millones de pesos, equivalente al 95.7 % del total, correspondió a incremento de pasivos.

Mala noticia

El hecho de que el Gobierno haya desembolsado casi el 71 % de la deuda contemplada para el 2026 en los primeros tres meses y medio del año fue calificada como una “mala noticia” por parte del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Ciriaco.

Ciriaco explicó que el hecho de que se haya agotado en casi un 71 % las fuentes financieras para el año puede significar que el Gobierno haya acelerado algunos pagos y adelantó que la situación implicaría una reformulación presupuestaria en julio o agosto.

Aunque aclaró que esa aceleración de pagos podría ser producto del contexto internacional, el catedrático consideró que “esto podría tener como consecuencia, de prologarse la situación global, el hecho de que muchos de los proyectos de inversión que a lo mejor iban a concluir este año se retrasen”.