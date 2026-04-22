Transporte en RD: 16.7% de la canasta familiar, el mayor de la región

De cada cien pesos que un dominicano destina a su canasta básica, casi 17 son gastados en transporte. Es la proporción más alta de la región, por encima de Panamá (16.35%), Honduras (16.10%) y casi el doble que Nicaragua (8.93%).

¿Por qué cuesta tanto moverse en República Dominicana? La respuesta no está en la geografía ni en el precio del petróleo, sino en la estructura del sector. El transporte público opera bajo un esquema en el que el Estado fija tarifas y los llamados sindicatos de transporte controlan las rutas. El resultado es un mercado cerrado: sin competencia real, sin incentivos para mejorar el servicio y con precios que no responden a la eficiencia sino al acuerdo político.

A esto se suma una carga impositiva sobre vehículos y combustibles que encarece tanto el transporte privado como el público, y una organización del tránsito que eleva los tiempos de desplazamiento y, con ellos, los costos operativos.

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El problema no se limita a las personas. El transporte de mercancías opera bajo las mismas rigideces, y eso tiene un costo directo sobre la economía. Cuando mover un producto de un punto a otro es costoso y problemático, las empresas pierden competitividad, los precios al consumidor suben y la inversión se encarece.

La solución no es aumentar el gasto público en subsidios. Es abrir el sector a la competencia, reducir la carga impositiva sobre los combustibles, bajar las barreras de entrada para nuevos operadores y repensar el rol del Estado: que establezca las reglas del juego, no que decida quién juega. República Dominicana tiene esa reforma pendiente.