Banesco alcanza activos que rozan los RD$50,000 millones y proyecta ingresar al top 5 de la banca

El Banco Múltiple Banesco cerró el año 2025 con activos que rozan los 50,000 millones de pesos, un crecimiento que impulsa su meta estratégica de posicionarse entre las cinco principales entidades del sistema financiero dominicano para el año 2030.

Al arribar a su 15° aniversario en el país, la institución informó que este desempeño estuvo apalancado por una agresiva estrategia de eficiencia operativa y un notable dinamismo en su cartera de créditos, la cual se ubicó en 27,852 millones de pesos al cierre del periodo.

Banesco dijo que en un año donde el sistema financiero local enfrentó un incremento promedio de gastos del 8 %, logró diferenciarse mediante una rigurosa racionalización de costos. La entidad ejecutó una reducción de gastos de aproximadamente un 3 %, lo que se tradujo en una mejora de 300 puntos básicos en su índice de eficiencia operativa.

Indicó que esta gestión prudente fue clave para que la agencia calificadora Feller Rate ratificara la solvencia de la entidad en "A+" con perspectiva estable, sustentada en la capacidad de ejecución de su modelo de negocios en entornos económicos dinámicos.

Detalles del crecimiento en el sector hipotecario y solidez financiera

El balance de 2025 destaca por el fuerte avance en el financiamiento de viviendas. El crédito hipotecario de la institución registró un crecimiento del 33.7 % en moneda nacional y un 37.5 % en moneda extranjera.

"Esta tracción permitió elevar la participación de las hipotecas dentro del mix de cartera total en 415 puntos básicos, alcanzando una representatividad del 16.6 % al cierre del periodo", detalló la entidad, subrayando su objetivo de fortalecer la cuota de mercado en este segmento.

Solidez financiera y alcance global

En cuanto a la estructura de su balance, los depósitos totales se situaron en aproximadamente 34,891 millones de pesos, mientras que los pasivos superaron los 45,823 millones. El patrimonio neto de la entidad en República Dominicana ascendió a más de 4,039 millones de pesos.

A nivel internacional, el Grupo Banesco reafirmó su escala global al reportar activos superiores a los 113,118 millones de dólares y un patrimonio neto que sobrepasa los 9,302 millones de dólares, consolidando su respaldo institucional para sus operaciones en el Caribe.