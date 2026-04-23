Marino Auffant: RD corre el riesgo de caer en la "trampa de los ingresos medios"

El economista y sociólogo dominicano Marino Auffant advierte que la República Dominicana enfrenta un momento decisivo en su trayectoria de desarrollo: consolidar su crecimiento sostenido o quedar atrapada en la llamada "trampa de ingresos medios", un fenómeno que ha frenado el avance de múltiples economías emergentes.

Así lo plantea en un informe publicado por el Atlantic Council, donde analiza los logros alcanzados por el país en las últimas décadas, pero también las limitaciones estructurales que podrían impedirle dar el salto hacia una economía de altos ingresos.

El documento reconoce que la República Dominicana ha sido una de las economías más dinámicas de América Latina, con un crecimiento sostenido, estabilidad macroeconómica y avances significativos en indicadores sociales. Entre estos destacan el aumento de la esperanza de vida, la expansión del acceso a servicios básicos y una reducción progresiva de la desigualdad desde la pasada década.

Sin embargo, Auffant advierte que estos avances no son suficientes para garantizar el desarrollo a largo plazo. El país se encuentra en una fase intermedia en la que ya no puede competir únicamente por bajos costos laborales, pero aún no ha desarrollado plenamente sectores intensivos en conocimiento, innovación y valor agregado.

El reto del mercado laboral

Uno de los principales desafíos identificados es el mercado laboral. La alta informalidad —que abarca a una proporción significativa de la población ocupada— limita la productividad, restringe el acceso a la seguridad social y reduce las posibilidades de movilidad económica. Esta dualidad entre formalidad e informalidad, según el informe, genera una segmentación persistente que debilita la cohesión social.

El modelo económico dominicano, basado en pilares como el turismo, las zonas francas y las remesas, ha sido clave para sostener el crecimiento. No obstante, el análisis señala que estos sectores, aunque exitosos, tienen un techo en términos de generación de valor y sofisticación productiva. Para avanzar, el país necesita diversificar su economía hacia actividades más complejas.

Educación, instituciones y política fiscal

En ese contexto, el informe propone una agenda de reformas estructurales centrada en tres ejes fundamentales.

El primero es la educación. Aunque la cobertura ha mejorado, la calidad del sistema educativo sigue siendo insuficiente para responder a las demandas de una economía moderna. Mejorar las habilidades de la fuerza laboral es visto como un requisito indispensable para aumentar la productividad.

El segundo eje es el fortalecimiento institucional. Auffant señala debilidades en la capacidad del Estado para diseñar e implementar políticas públicas de manera efectiva. Problemas de coordinación, burocracia y consistencia regulatoria afectan el clima de inversión y la eficiencia del gasto público.

El tercer punto clave es la política fiscal. La baja presión tributaria limita los recursos disponibles para financiar inversiones en infraestructura, educación y servicios sociales. En ese sentido, el informe sugiere la necesidad de una reforma fiscal que aumente la recaudación y mejore la calidad del gasto.

El documento también aborda factores sociales y políticos que inciden en el desarrollo. Entre ellos, menciona la crecient medios e segmentación entre distintos grupos de trabajadores y los desafíos asociados a la migración haitiana, un tema que ha generado tensiones y respuestas políticas dispares.

A juicio de Auffant, la República Dominicana ha superado con éxito una primera etapa de desarrollo basada en crecimiento acelerado y apertura económica. Sin embargo, el desafío actual es más complejo y exige transformaciones profundas en su estructura productiva.

El informe concluye que el país no está condenado a caer en la trampa de ingresos medios, pero advierte que evitarla dependerá de su capacidad para implementar reformas sostenidas y construir consensos políticos. En última instancia, el objetivo es transformar el crecimiento económico en un desarrollo más inclusivo, competitivo y sostenible en el tiempo.