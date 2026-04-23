Las exportaciones crecen 18.3 % interanual a marzo de este 2026

El oro impulsa casi la mitad de las exportaciones nacionales dominicanas en 2026. ( FUENTE EXTERNA )

De acuerdo con datos de la Dirección General de Aduanas (DGA), en el período enero–marzo de 2026, las exportaciones totales de la República Dominicana alcanzaron la cifra de 3,736.9 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 18.3 % respecto al mismo período de 2025.

Las exportaciones nacionales representaron el 42.1 % de las exportaciones totales, mientras que las de zonas francas fueron responsables del 55.8 %. El restante 2.1 % provino de reexportaciones y admisión temporal.

El régimen de mayor crecimiento fue el de las exportaciones nacionales, que alcanzaron 1,573.9 millones de dólares, reflejando un crecimiento interanual del 44.1 % y consolidando así la trayectoria de alto crecimiento sostenida durante 2025. Este crecimiento estuvo liderado por las exportaciones de oro, que totalizaron 768.0 millones de dólares —equivalentes al 48.8 % de las exportaciones nacionales—, impulsadas en gran medida por el alza en los precios internacionales del metal.

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Por otro lado, el régimen de zonas francas creció tan solo en 91.0 millones de dólares, es decir, un crecimiento interanual de 4.6 %. En este mismo periodo de 2025 el régimen de zonas francas creció 4.1 %. A lo largo del 2025, el régimen de zonas francas sostuvo una tendencia de bajo crecimiento interanual.

Los datos evidencian que existen oportunidades claras para expandir y diversificar aún más la estructura de las exportaciones, en particular las exportaciones nacionales, las cuales continúan mostrando una alta dependencia de materias primas, entre las que destacan el oro y el cacao. Esto demuestra la necesidad de impulsar reformas estructurales orientadas a crear un entorno más favorable para el desarrollo de actividades con mayores niveles de productividad y de valor agregado.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).