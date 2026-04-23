Hacienda y Economía dice decisión de Fitch de rebajar perspectiva de RD es "por cautela"

La revisión a la baja de la perspectiva de la calificación soberana de la República Dominicana por parte de Fitch Ratings, de positiva a estable, se produjo en un contexto internacional incierto, que ha llevado a las agencias a adoptar una postura de mayor cautela en sus evaluaciones.

Así lo explicó el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), que agregó que la decisión de la calificadora no constituye una desmejora del perfil crediticio del país, sino la decisión de no mantener una perspectiva que, por su naturaleza, implica una señal de mejora en el corto plazo, hasta contar con mayor claridad sobre la evolución del entorno internacional.

Las declaraciones del MHE se producen luego de que este miércoles Diario Libre publicara el informe donde la agencia calificadora redujo la perspectivas del país, de positiva a estable, entre otras cosas, por los obstáculos que está enfrentando la economía nacional para crecer y la débil capacidad de pago de la deuda pública.

Fitch confirmó la calificación en BB-, lo que refleja la continuidad de los fundamentos macroeconómicos del país, incluyendo una economía diversificada, avances institucionales y un manejo prudente de la política económica, según una nota de prensa del MHE.

La institución señaló que la perspectiva positiva, mantenida en años recientes, reflejaba condiciones consistentes con una posible mejora en la calificación. Sin embargo, en el entorno actual, caracterizado por mayores riesgos globales y menor visibilidad sobre su evolución, la reducción a estable responde a una posición de cautela por parte de la agencia.

Hacienda y Economía destacó que las demás agencias calificadoras, como Standard & Poor's y Moody's, mantienen sus calificaciones para la República Dominicana sin cambios, en niveles superiores a los de la asignada por Fitch, lo que refuerza la percepción de solidez del perfil crediticio del país.

A través del comunicado, el ministerio afirmó que el país continúa mostrando capacidad de recuperación, con una normalización progresiva de la actividad económica tras un período de desaceleración asociado a condiciones externas y monetarias más restrictivas. Este proceso está siendo respaldado por la inversión pública y la resiliencia de sectores clave.

Avances fiscales

Resaltó que en materia fiscal el país ha fortalecido su marco institucional, mediante la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, consolidando anclas que contribuyen a la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo y refuerzan la credibilidad de la política fiscal.

"Si bien el informe de la calificadora señala desafíos estructurales, estos forman parte de la evaluación histórica del país y continúan siendo abordados mediante políticas orientadas a fortalecer los ingresos, mejorar la eficiencia del gasto y preservar la estabilidad macroeconómica", precisa el documento.

El Ministerio de Hacienda y Economía reiteró su compromiso con una gestión responsable de las finanzas públicas y con la implementación de reformas que continúen fortaleciendo el perfil crediticio de la República Dominicana.