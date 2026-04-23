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tasa del dólar
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El dólar se sitúa en RD$59.86 y el Gobierno destaca la estabilidad cambiaria

Resaltó la solidez macroeconómica ante un contexto internacional volátil

Atribuyó la apreciación del peso frente al dólar

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    El dólar se sitúa en RD$59.86 y el Gobierno destaca la estabilidad cambiaria
    La tasa del dólar es un referente en el mercado económico dominicano. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    La tasa del dólar se situó este jueves en 59.23 pesos para la compra y 59.86 pesos para la venta, según reportes del Banco Central recogidos por el Gobierno, que resaltó la estabilidad del mercado cambiario.

    Las autoridades explicaron que este comportamiento refleja la solidez de los fundamentos macroeconómicos, en un contexto internacional marcado por la volatilidad en los mercados financieros, como consecuencia de conflictos internacionales, especialmente la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. 

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    Asimismo, indicaron —mediante un comunicado— que la apreciación acumulada del peso frente al dólar, superior al 5 %, responde al dinamismo de sectores generadores de divisas, como el turismo, las exportaciones y las remesas.

    Garantizan manejo correcto

    El Gobierno subrayó que la política monetaria y cambiaria ha sido manejada con prudencia, lo que ha garantizado liquidez suficiente en el mercado y estabilidad en los precios.

    No obstante, reiteró que continuará monitoreando el entorno global para preservar el equilibrio económico y la confianza de los agentes.

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