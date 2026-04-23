Quico Tabar explica la reactivación del proceso de regularización de bancas

La reciente reactivación del proceso de regularización de bancas de lotería por parte del Gobierno fue motivada por fallas estructurales, vacíos administrativos y la paralización de esfuerzos previos, según explicó el administrador de la Lotería Nacional, Teófilo -Quico- Tabar en una declaración pública dirigida "a todo el país".

Tabar atribuye la iniciativa del presidente Luis Abinader a la necesidad de corregir distorsiones acumuladas en el sector de juegos de azar, que han limitado la capacidad del Estado para fiscalizar y recaudar de manera efectiva.

El funcionario señala que, pese a los avances logrados en 2022 —cuando se identificaron más de 90 mil bancas mediante un proceso de levantamiento de información—, la iniciativa quedó estancada por decisiones administrativas que impidieron que estos negocios comenzaran a tributar de forma provisional.

Fragmentación de las funciones de control

De acuerdo con su explicación, el problema tiene raíces más profundas. Desde 2006, las funciones de control del sector fueron fragmentadas entre distintas instituciones, y con la Ley 139-11 se estableció una prohibición temporal para nuevas bancas que, en la práctica, fue burlada mediante la emisión de permisos bajo otras figuras. Esto contribuyó a la expansión desordenada del sector.

Tabar también advierte sobre inconsistencias en la aplicación de normas tributarias. Menciona que, aunque se exigía la interconexión tecnológica para determinar ingresos y aplicar impuestos, existía una disposición que permitía cobrar una cuota fija mensual, lo que debió facilitar la recaudación. Sin embargo, esa alternativa no se aplicó correctamente, generando pérdidas para el Estado.

La declaración, según expone, responde al interés de "arrojar luces" sobre el espíritu del decreto presidencial 197-16 y llamar a las autoridades y al sector a retomar el proceso con mayor eficiencia. Asimismo, deja entrever una crítica a prácticas burocráticas que, a su juicio, han dilatado soluciones y favorecido la informalidad.

Decreto 197-26

Mediante el decreto 197-16, de fecha 26 de marzo de 2025, el Poder Ejecutivo dispuso la reactivación del Plan Nacional de Regularización de bancas de lotería, puntos de venta, agencias, bancas de apuestas y demás operadores de juegos de azar, con el objetivo de culminar el proceso de depuración, validación y formalización del sector.

La decisión se produjo ante el alto volumen de solicitudes pendientes de regularización, luego de agotarse los plazos concedidos en 2022 por el entonces Ministerio de Hacienda, ahora Ministerio de Hacienda y Economía, para que estos negocios se adecuaran a las disposiciones legales y tributarias vigentes.

Dispuso que Quico Tabar coordine el proceso.