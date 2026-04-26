Accionistas del Grupo Popular aprueban aumento del capital social autorizado

Accionistas del Grupo Popular durante la asamblea. ( FUENTE EXTERNA )

El Grupo Popular celebró su asamblea general extraordinaria–ordinaria anual de accionistas en la cual se aprobó un aumento del capital social autorizado de 30,000 millones a 35,000 millones de pesos, así como la modificación de los estatutos sociales, en línea con su estrategia de fortalecimiento patrimonial.

En un mensaje a los accionistas, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Popular, Manuel Grullón, informó que, al cierre de 2025, los activos totales consolidados de la organización ascendieron a 1.11 billones de pesos, lo que representa un crecimiento de 11.7 %.

La cartera de préstamos neta consolidada alcanzó los 656,800 millones de pesos, con un incremento de 52,718 millones, equivalente a un 8.7 %, mientras que los depósitos totales consolidados se situaron en 777,522 millones de pesos.

En tanto, los fondos patrimoniales alcanzaron 208,516 millones de pesos, reflejando un aumento de 26,788 millones de pesos, según informó la entidad financiera en una nota de prensa.



Como resultado de sus operaciones, dijo que el Grupo Popular obtuvo utilidades brutas consolidadas por 46,067 millones de pesos, que se tradujeron en utilidades netas de 34,783 millones, luego del pago de 11,284 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta.

Asimismo, el presidente del Consejo de Administración informó a los accionistas que estos resultados evidencian la fortaleza del modelo de negocio y la confianza de los clientes, en un entorno global desafiante.

Desempeño de las filiales

En el informe del Consejo de Administración de la casa matriz Grupo Popular, Grullón informó que esa entidad continuó consolidando el desempeño de sus filiales, reflejando avances significativos en crecimiento, innovación y liderazgo en sus respectivos segmentos de mercado.

El Banco Popular Dominicano alcanzó activos por 929,748 millones de pesos, con un crecimiento de un 9.4 %, mientras su cartera de préstamos neta se situó en 579,145 millones y los depósitos en 702,933 millones de pesos.

La AFP Popular fortaleció su liderazgo en el sistema previsional, con 1.6 millones de afiliados y fondos administrados por 428,450 millones de pesos.

En tanto, la marca Azul, de la filial Servicios Digitales Popular, registró un incremento de 23.3 % en facturación y alcanzó más de 223 millones de transacciones, mientras que Avance otorgó 5,758 facilidades crediticias, lo que representa un incremento de 14.2 %.

El ejecutivo añadió que, en el mercado de valores, Inversiones Popular alcanzó utilidades netas por 924 millones de pesos y su portafolio de inversión creció un 35 % respecto a 2024, manteniéndose entre los principales puestos de bolsa del país.

La Administradora de Fondos de Inversión Popular (AFI Popular) cerró el ejercicio con activos administrados por 45,000 millones de pesos, para un crecimiento de un 28 %.

Fiduciaria Popular registró un crecimiento de 24.4 % en activos totales, alcanzando más de 972 millones de pesos, y sumó 49 nuevos contratos, gestionando actualmente 426 patrimonios autónomos.

En la región, Popular Bank Ltd, filial con licencia bancaria internacional en Panamá, continuó mostrando un firme desempeño, con activos totales de 1,786 millones de dólares y utilidades netas de 51 millones de dólares.

También Qik Banco Digital, prosiguió su expansión a través de la digitalización del ecosistema financiero, alcanzando más de 800,000 clientes capturados y activos por 12,764 millones de pesos, para un incremento de 66.1 %.

La filial GCS International mantuvo su liderazgo en tecnología financiera. Su plataforma tPago registró 138,000 nuevos afiliados y 18.9 millones de transacciones, mientras que la red de subagentes bancarios Mi Punto alcanzó 5.6 millones de transacciones y una cobertura de 1,130 comercios a nivel nacional.

Nombramientos y ratificaciones

En el marco de la asamblea, los accionistas aprobaron la ratificación y designación de miembros del Consejo de Administración, fortaleciendo la gobernanza corporativa de la organización.

Fueron ratificados como miembros del Consejo, dentro del Grupo III y por un período de tres años, Manuel Grullón, Marcial Najri, Erich Schumann y Práxedes Castillo Báez.

Los accionistas aprobaron la incorporación de Manuel Jiménez al Grupo II, y de Dolores Pozo Perelló y María Jesús Fernández de Schad al Grupo III.

De igual forma, se aprobó la integración de Manuel Grullón Hernández al Grupo I del Consejo de Administración.

Adicionalmente, la asamblea designó a Rafael Del Toro como nuevo miembro del Consejo de Administración de Grupo Popular por un período de un año.