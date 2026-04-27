Los pagos en intereses de la deuda pública superan los de Educación

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) tiene asignado el mayor monto presupuestario entre las instituciones del Estado, con una partida inicial que este año asciende a 332,030.6 millones de pesos. En su último discurso de rendición de cuentas, el presidente de la República, Luis Abinader, definió la enseñanza como "el pilar fundamental para el desarrollo sostenible" del país.

Pero, a pesar de la relevancia de la educación dentro del Presupuesto General del Estado y de las palabras del mandatario, el pago de los intereses de la deuda fue la partida con mayor monto pagado entre enero y marzo de 2026, superando en más de 17,800 millones de pesos lo desembolsado por el Minerd.

Durante el primer trimestre de este año el pago en intereses de la deuda pública totalizó 85,419.6 millones de pesos. Sin embargo, durante ese mismo lapso, los recursos desembolsados en Educación sumaron 67,531.1 millones de pesos, de acuerdo con los diferentes informes mensuales de ejecución presupuestaria que elabora la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

Las cifras reflejan que los compromisos honrados en intereses entre enero y marzo de 2026 fueron superiores en 17,888.5 millones de pesos a lo gastado por el Gobierno en educación en ese mismo período.

Si al gasto educativo se suma el realizado por las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que ascendió a 37,029.2 millones de pesos en el primer trimestre, lo pagado por concepto de deuda representó el 81.7 % de lo destinado a sanidad y educación.

Para este año las autoridades fiscales presupuestaron pagos en intereses por 324,257.1 millones de pesos, mientras que Educación tiene un monto asignado de 332,030.6 millones. En 2025, en la primera partida, se gastaron 275,589.9 millones de pesos y en la segunda 304,724.7 millones.

A febrero, la deuda del sector público no financiero ascendió a 64,828.9 millones de dólares, monto que representaba el 49 % del producto interno bruto (PIB), según cifras de la Dirección General de Crédito Público.

Intereses se duplican

El pago de los intereses por los compromisos financieros asumidos por el Estado dominicano se duplicó desde 2021.

Los registros de Presupuesto indican que, en 2021, el primer año completo de las dos gestiones de Abinader, el país desembolsó 156,205.8 millones de pesos en pago de intereses de la deuda, lo que implica que en los últimos cinco años esa partida sufrió un incremento de un 76.4 %.

De cumplirse las estimaciones del Gobierno para 2026, en cuanto al monto de pago de los compromisos asumidos por el endeudamiento público, implicaría que los desembolsos para ese propósito se habrán duplicado en los últimos seis años.

Elevada carga de los intereses

Recientemente, la agencia calificadora de riesgo Fitch Rating advirtió sobre la "elevada carga" de intereses de la deuda pública y "una fuerte dependencia" soberana del financiamiento externo mediante el mercado de bonos.

A través de un informe, en el cual redujo la perspectiva del país de positiva a estable, la firma evaluadora señaló que esa situación sigue lastrando el perfil crediticio local, en un contexto de ingresos relativamente bajos.

La relación entre los intereses y los ingresos fiscales aumentó al 21.9 % en 2025, desde el 20.7 % del año anterior, la más alta entre las entidades con calificación ´BB´ y el doble de la mediana de BB, mientras que la comparación ingresos y producto interno bruto cayó al 15.8 %, desde el 16.4 % (frente a la mediana de ´BB´ del 25 %).