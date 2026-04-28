La AIRD atribuye la estabilidad de precios a la planificación del Gobierno

El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, afirmó que la planificación anticipada del Gobierno ha sido determinante para evitar aumentos significativos en los precios y garantizar el abastecimiento de productos esenciales en el país.

El dirigente empresarial sostuvo que las medidas preventivas han permitido a la economía dominicana enfrentar el impacto de la inflación global, evitando aumentos significativos en bienes de consumo y preservando el equilibrio en los mercados.

"Ha habido un crecimiento en el país en este primer trimestre sólido, como nunca antes en los últimos 12 meses", expresó Brache, al tiempo que destacó que este desempeño también se refleja en las recaudaciones estatales.

En ese sentido, indicó que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) registró un incremento superior al 10 %, lo que, a su juicio, evidencia el dinamismo de la actividad económica, indica una nota de prensa.

Resalta estabilidad en turismo

El presidente de la AIRD también resaltó la estabilidad en sectores clave como la producción industrial y el turismo, los cuales continúan mostrando un comportamiento favorable.

"La economía va en un proceso ascendente y todo eso es debido a una planificación. Sin una planificación, en este entorno de guerra, no se hubiese logrado este crecimiento que tenemos hoy en día", manifestó.

Brache consideró que la estrategia gubernamental ha sido clave para sostener el crecimiento en un contexto internacional adverso, marcado por tensiones geopolíticas y presiones inflacionarias.