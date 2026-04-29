Crecimiento de sector público: cuando la política triunfa sobre la economía

La elección pública se centra en el ser humano como político y en los incentivos bajo los que opera. ( FREEPIK )

Bajo cualquier criterio de medición -gasto público, impuestos o regulaciones- el sector público dominicano muestra un crecimiento evidente.

Criterios adicionales puede ser el gasto del gobierno para contratar personas, subsidiar a las EDE y para realizar transferencias monetarias a los hogares. Predominan decisiones que no son económicas, sino de naturaleza política.

La teoría de la elección pública -o Public choice- estudia el comportamiento de las personas dentro de los partidos políticos y del sector público. El objeto de estudio de la ciencia económica es el comportamiento de las personas, no las estadísticas. En tal sentido, existe una teoría económica de la política que llega a conclusiones sobre la politización de la economía de los países, el crecimiento del sector público, y, como centro de su análisis, qué motiva a los políticos a realizar las acciones que llevan a efecto.

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Sin dudas, el más conocido de los economistas de la elección pública -o de la política sin romanticismo- es el Premio Nobel James Buchanan. Otros pensadores han dado, y siguen dando forma, a un plan de estudios para comprender qué persiguen los políticos y qué relación tienen con el resto de la sociedad. Entre esos economistas se encuentran Gordon Tullock, Mancur Olson, Anthony Downs y Amilcare Puviani -quien construyó la teoría de la ilusión fiscal en el siglo XIX-, entre muchos otros.

Sin reformas estructurales que permitan el fortalecimiento de las reglas institucionales que faciliten la creación de riqueza y limiten la politización de la economía nacional, los países experimentan incrementos en el tamaño de sus estados.

Cuando James Buchanan escribía sobre el tema, observaba el aumento de esa politización de las decisiones públicas. Hoy en día es más evidente, para un analista que use las herramientas de la teoría económica de la política, que en muchos países no quedan decisiones económicas, o son escasas. Predomina la política.

Sin frenos constitucionales, ni reformas estructurales que establezcan reglas de juego más sólidas, prevalecen los incentivos para el oportunismo político. Es algo que se verifica en mayor grado en países con debilidades institucionales y sin limitaciones al poder que otorga el manejo de la hacienda o tesoro. El gasto, los impuestos y la deuda son herramientas de mucha autoridad, formal o de facto.

La elección pública se centra en el ser humano como político y en los incentivos bajo los que opera. En consecuencia, importan las acciones más que la ideología.

Cuando Buchanan estudia los gobiernos del presidente Reagan en Post-Reagan Political Economy (1989), lo hace desde el enfoque de si se hubiera mantenido la retórica enunciada antes de la toma del poder. Por ejemplo, qué habría sucedido si hubiera cumplido un enfoque estructural y hubiera equilibrado el presupuesto.

Las intenciones y las acciones que realizan las personas en el poder se convierten en objeto de análisis; son las que importan. Reagan, como hacen muchos mandatarios, rompió con su promesa e incrementó la deuda pública.

Tarde o temprano, toda deuda debe pagarse. Cuando los ciudadanos son endeudados solo se difiere el costo del gasto actual; pagarán mayores impuestos futuros. En la actualidad, el análisis de la teoría económica de la política es oportuno para la República Dominicana. El gasto, el déficit y la deuda siguen en aumento; y las reformas estructurales continúan pendientes.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).