El Banco Popular supera los US$1,000 millones en cartera de créditos al turismo

El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua (izquierda) asistió al foro organizado por la ABA en el que se reconoció la labor del ministro de Turismo, David Collado (centro), junto a Rosanna Ruiz, Leonardo Aguilera y Steven Puig. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Banco Popular Dominicano concentró a marzo de este año el 42.36 % del total de la cartera que la banca nacional destina al sector turístico, tras alcanzar un total de 1,015 millones de dólares (60,997 millones de pesos) en créditos a este sector.

Para la entidad financiera, estos datos de la Superintendencia de Bancos reafirman su peso en el financiamiento del turismo, uno de los principales motores de inversión, crecimiento y generación de divisas en la economía dominicana.

A esta cartera se suman aprobaciones pendientes de desembolso por 414 millones de dólares (24,840 millones de pesos), lo que amplía la exposición total del banco al sector.

Turismo, socio estratégico del sistema financiero

Estos datos afianzan el rol central de la banca dominicana para esta industria, como se vio en el foro "Capital, confianza y crecimiento: banca y turismo", organizado por la Asociación de Bancos de la República Dominicana (ABA) y la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores), al que acudió el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua.

Para Paniagua, el posicionamiento del Popular como banco insignia del turismo dominicano responde a una estrategia sostenida por más de 30 años, basada en soluciones financieras especializadas para nuevos desarrollos hoteleros, así como para la expansión, renovación y modernización de infraestructuras existentes y proyectos vinculados a la cadena de valor de la industria.

"Hablar de turismo es hablar de crecimiento, de empleos, de inversión y, sobre todo, de nuevas oportunidades. Para el sistema financiero dominicano, el turismo es un socio estratégico importantísimo: cada proyecto genera una cadena de valor que fortalece la economía y fomenta el bienestar", aseguró mediante una nota de prensa.

El ejecutivo subrayó la relación de largo plazo construida con inversionistas y desarrolladores, a quienes el banco ofrece una propuesta basada en fortaleza financiera, capacidad de estructuración y conocimiento del sector.

Indicó que el respaldo del Banco Popular al turismo forma parte de un compromiso institucional con el desarrollo sostenible, dado su impacto en la generación de empleos de calidad, la atracción de inversión extranjera y el fortalecimiento de la competitividad del país como destino turístico.

En el mismo evento, la ABA reconoció al ministro de Turismo, David Collado, por su contribución al posicionamiento internacional del destino dominicano y su rol en la atracción de inversiones hacia el sector.

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