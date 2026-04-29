Eficiencia de las EDE retrocede a 383 clientes por empleado

n 2025, las transferencias a las EDE ascendieron a 1,665 millones de dólares, y todo apunta a que en 2026 este monto será superior. ( FREEPIK )

Entre 2017 y 2025, las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) lograron mejorar su eficiencia operativa, medida a través de la cantidad de clientes por empleado, una métrica que refleja cuántos usuarios atiende cada trabajador: a mayor número, mayor aprovechamiento del personal.

En febrero de 2017, cada empleado atendía en promedio 266 clientes; para julio de 2025, esa cifra había alcanzado un máximo de 406. Sin embargo, la tendencia comenzó a revertirse en los últimos meses. A febrero de 2026, el indicador cayó a 383 clientes por empleado, una reducción de 23 en siete meses.

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Por el lado de los gastos operativos, se observa un ligero aumento, al pasar de representar el 23.9 % de los ingresos en febrero de 2017 a 24.6 % en febrero de 2026. Este comportamiento se suma al deterioro en otros indicadores. Las pérdidas eléctricas -energía que se compra, pero no se cobra- aumentaron de 30.9 % en febrero de 2017 a 38.9 % en febrero de 2026, y en 2025 promediaron 42.3 %. Esto se refleja también en la recaudación, ya que por cada peso que deberían percibir, solo se cobran 59 centavos (Índice de Recuperación de Ingresos).

El costo de esa ineficiencia lo asume el contribuyente. En 2025, las transferencias a las EDE ascendieron a 1,665 millones de dólares, y todo apunta a que en 2026 este monto será superior.

El problema de fondo no es únicamente financiero, sino de incentivos. Cuando las pérdidas son cubiertas de forma sistemática con recursos públicos, los estímulos para mejorar la gestión se debilitan.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).