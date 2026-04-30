RD reduce dos tipos de deuda y aumenta la colocada en bonos

La República Dominicana ha logrado reducciones mínimas en el monto adeudado a organismos multilaterales como el Banco Mundial o al Interamericano de Desarrollo (BID), una situación que también se registra con los créditos bilaterales (deuda entre países), al menos durante los primeros dos meses de este año, en comparación con el 2025.

En cambio, a pesar de ser una deuda más cara para el Estado, los gastos e inversiones contempladas en el Presupuesto General del Estado para 2026 han sido financiadas principalmente con la emisión de bonos, instrumentos de crédito que registran aumento en el monto adeudo, tanto en el mercado externo como en el interno.

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Con tasas de interés más elevadas que los préstamos de los multilaterales y bilaterales, los tenedores de los bonos soberanos dominicanos figuran como los principales acreedores del país, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Crédito Público.

Los 38,027 millones de dólares que adeuda el país mediante los citados instrumentos financieros representaban a febrero de este año el 58.6 % de los compromisos totales de créditos, que ascendía a 64,828.9 millones de dólares.

La deuda en bonos externos sufrió un aumento absoluto de 2,764.4 millones de dólares en el primer bimestre de 2026, en relación con el cierre del año anterior.

De igual forma, el crédito contratado en esos instrumentos, pero en el mercado interno, registró un incremento de 446.9 millones de dólares, en ese mismo período, equivalente a un 3.3 % más. A febrero de este año, la deuda en bonos internos ascendió a 13,852.9 millones de dólares.

Financiamiento multilateral

La deuda del sector público no financiero con los multilaterales: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), entre otros, registró una reducción de 18.1 millones de dólares entre enero y febrero de 2026 con el cierre del año pasado.

La baja en el monto adeudado a los organismos internacionales y regionales obedeció, principalmente, a una menor deuda con el BID (10.5 millones de dólares menos) y 3.6 millones de dólares en los compromisos con el CAF. En términos generales, el país le debía 4,138 millones al primer banco y 433.9 millones de dólares al segundo.

El monto de la deuda del país con el resto de los acreedores multilaterales registró una reducción de 4.7 millones de dólares, según la Dirección de Crédito Público.

En cambio, la deuda con el Banco Mundial sufrió un ligero aumento, al pasar de 2,353.5 millones de dólares en diciembre del año pasado a 2,354.1 millones a febrero de 2026, equivalente a un alza absoluta de 600 mil dólares.

Deuda bilateral

Aunque en menor proporción, los compromisos de crédito bilaterales también tuvieron una reducción de 12.1 millones de dólares en los primeros dos meses del año. El monto de la deuda del país con Brasil, España y Francia registró una caída de 1.4 millones, 1.3 millones y 10.3 millones de dólares, respectivamente. Lo adeudado a Japón (200.1 millones de dólares) y Venezuela (214.3 millones) se mantuvo sin variación.

Banca comercial

En el ámbito interno, el Estado tenía hasta el pasado febrero deuda con entidades financieras (bancos, asociaciones, puestos de bolsa, fondos de inversión) por 67.1 millones de dólares, registrando una reducción de 4.1 millones con relación al 2025.