Monto destinado a subsidios refleja comportamiento oscilante

Las gestiones del presidente Luis Abinader han enfrentado tres crisis: la pandemia de Covid-19, la invasión rusa a Ucrania, que derivó en un choque económico mundial, y la actual guerra en Medio Oriente, entre Estados Unidos e Irán, que se ha traducido a un encarecimiento del petróleo. Para enfrentarlas, el Gobierno ha recurrido a decretos de austeridad o medidas especiales.

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Sin embargo, a pesar del recorte de gastos, en medio de la estrechez fiscal que sufre el Estado dominicano, los bonos y subvenciones sociales que se otorgan con recursos públicos abundan. Desde transferencias a los adultos mayores hasta subsidios a los transportistas, forman parte del catálogo de ayudas que mensual o de manera esporádica se entregan en el país.

En el programa Aliméntate, el subsidio GLP (gas licuado de petróleo) a hogares y al transporte, bono luz y el de discapacidad y la ayuda a envejecientes se gastaron 10,394.9 millones de pesos solo en el primer trimestre de 2026, una cifra ligeramente inferior a los 10,686.4 millones de pesos que se otorgaron en igual período del año pasado.

Tres de esas subvenciones: Aliméntate (7,064.4 millones de pesos), subsidio GLP hogares (1,729.2 millones) y bono luz (1,161.8 millones de pesos), concentraron el 95.8 % del monto entregado en las seis ayudas citadas durante el período enero-marzo, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Presupuesto.

Pero, la oferta de subsidios gubernamentales, algunos de ellos establecidos en los gobiernos de Abinader, incluyen incentivos para la educación, la agricultura, a los miembros de la Policía Nacional, a la juventud, así como a otros segmentos de la población de forma esporádica: las madres y Navidad.

Otros subsidios

Aprende, Avanza, Supérate Mujer, Bono de Emergencia, Agricultura Familiar y Moto-beneficio (Motoben), este último descrito como un apoyo económico para la compra de combustible a trabajadores del sector mototaxi, forman parte de una lista de 14 tipos de subsidios que otorga el Gobierno, según publica la Dirección de Desarrollo Social Supérate.

El catálogo también incluye un subsidio sobre el precio final de los combustibles, otro a productos como la harina y al gasoil para uso de transportistas, destinándose solo para este último 2,269.3 millones de pesos entre enero y noviembre del 2025. Las tres subvenciones consumieron a 13,015 millones durante el citado período, de acuerdo con los registros del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

Sobre esta última subvención, el Gobierno anunció el pasado lunes un aumento de 800 millones de pesos, debido al incremento en el precio internacional del barril de petróleo, debido a la guerra en Medio Oriente.

Subsidio a la tarifa eléctrica

Además de las citadas ayudas sociales, el Gobierno otorga mensualmente un subsidio a los clientes de las tres empresas distribuidoras de electricidad pública.

A través del Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE), se destinaron en los primeros dos meses de este año 151.4 millones de dólares, una cifra que implica un aumento de 16.8 millones de dólares en comparación con los destinado para ese concepto en igual período de 2025, de acuerdo con los registros del Ministerio de Energía y Minas.