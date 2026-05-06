Banco Promerica informa crecimiento superior al 32 % en su cartera de créditos al cierre del 2025

El Banco Promerica celebró su Asamblea General Ordinaria Anual y Extraordinaria de Accionistas. ( FUENTE EXTERNA )

Banco Promerica República Dominicana celebró su Asamblea General Ordinaria Anual y Extraordinaria de Accionistas en la cual se presentaron los resultados financieros correspondientes al cierre del ejercicio 2025, destacando un desempeño sobresaliente en crecimiento, rentabilidad y generación de valor para sus accionistas.

Durante la asamblea, la entidad informó que cerró el año con activos por RD$87,008 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 25.5%, muy por encima del promedio registrado por el sistema financiero de banca múltiple.

Este desempeño estuvo respaldado por una expansión sostenida del negocio y una adecuada gestión de los recursos.

La cartera de créditos bruta alcanzó RD$52,700 millones, tras experimentar un crecimiento de 32.8%, impulsado por el buen comportamiento del crédito comercial y por una mayor colocación en productos de consumo, financiamiento de vehículos y créditos hipotecarios.

En paralelo, los depósitos del público totalizaron RD$59,743 millones, lo que representó un incremento de 20.2%, reflejando la confianza de los clientes en la institución.

En materia de calidad de activos, el índice de morosidad se ubicó en 1.92 %, posicionando a Banco Promerica como la tercera entidad con menor morosidad dentro del top ten de la banca múltiple.

De igual manera, la morosidad estresada se situó en 5.55 %, una de las más bajas entre los bancos con cartera diversificada, resultado de una gestión de riesgo rigurosa, disciplinada y consistente, alineada con los más altos estándares del sistema financiero.

La entidad bancaria informó en una nota de prensa que la gestión efectiva se tradujo en resultados financieros sobresalientes, con la cual alcanzó utilidades netas récord en 2025 por RD$716 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 15 %, manteniendo favorables indicadores de rentabilidad, liquidez y solvencia.

Estos resultados fueron respaldados por la ratificación de la calificación de riesgo "A+" por parte de Pacific Credit Rating PCR, como reconocimiento a una gestión financiera prudente, consistente y sostenible.

"El desempeño alcanzado al cierre del 2025 evidencia la disciplina con la que venimos ejecutando nuestra estrategia, así como el compromiso permanente con una gestión responsable orientada a la creación de valor a largo plazo", expresó Carlos Julio Camilo, presidente ejecutivo de Banco Promerica Republica Dominicana.

En el marco de la sesión también se presentaron los principales avances derivados del inicio de un nuevo plan estratégico en 2025-2030, concebido para continuar impulsando la transformación del banco, fortalecer la eficiencia operativa y seguir elevando la experiencia de los clientes.

En este contexto y como parte la estrategia y transformación de la institución los canales digitales continuaron ganando protagonismo, registrando al cierre del período un incremento significativo en el volumen de transacciones y consolidándose como el principal punto de contacto con los clientes.

Como parte de este proceso, se ejecutó un rediseño integral de la aplicación Promerica Móvil RD, incorporando nuevas funcionalidades y procesos completamente digitales que facilitan la gestión de productos y servicios financieros, tanto para clientes personales como empresariales.

"Seguiremos fortaleciendo nuestras capacidades operativas y tecnológicas para responder de forma ágil a las necesidades del mercado, garantizando una experiencia cada vez más sencilla y accesible para nuestros clientes", agregó Camilo.

Sobre Banco Promerica República Dominicana

Con sede en Santo Domingo, Banco Promerica es un banco múltiple con 25 años de presencia local, con énfasis en la atención de clientes personales, en la pequeña y mediana empresa, en clientes corporativos e institucionales, así como en el negocio de Medios de Pago. Es miembro de Grupo Promerica (a través de la sociedad controladora Promerica Financial Corporation), el cual opera en 9 países ubicados en Centroamérica, Ecuador, Islas Caimán y República Dominicana.