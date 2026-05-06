Pérdidas de las EDE alcanzan el 38.9 % a febrero del 2026

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, a febrero del 2026, las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) acumularon pérdidas totales equivalentes al 38.9 % de la energía adquirida. Es decir, por cada 100 gigavatios-hora (GWh) comprados se perdieron 38.9 GWh.

En términos absolutos, las EDE compraron 2,912.7 GWh durante enero-febrero de 2026. De esa cantidad, 997.9 GWh no se facturaron, lo que representa pérdidas del 34.3 % del total adquirido. A esta cifra le añade un 4.6 % correspondiente a energía que sí fue facturada, pero no cobrada. La suma de ambas proporciones da como resultado el 38.9 % de pérdidas totales registradas hasta febrero de 2026. Este dato es 2.2 puntos porcentuales mayor a las pérdidas en el mismo periodo para el 2025.

En la Ley de Presupuesto General del Estado 2026, se asignó un total 85,150 millones de pesos en transferencias para cubrir las pérdidas de las EDE. Sin embargo, este monto fue presupuestado bajo el supuesto de un precio del petróleo de 47.8 dólares por barril, y dado el contexto internacional actual, el precio del petróleo, y de las fuentes de energía, será muy superior a lo largo de 2026. Por ello, el monto asignado a estas transferencias será ajustado durante el año, tal como ocurrió en 2025.

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Las pérdidas continúan constituyendo una parte considerable de la energía comprada, lo que refleja la ineficiencia del sistema eléctrico en la República Dominicana. Mientras las EDE se financien con recursos públicos, el peso de esa ineficiencia recae sobre los contribuyentes, quienes terminan asumiendo el costo de la energía no recuperada.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).