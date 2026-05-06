Magín Díaz: factura electrónica no garantiza aumento automático de ingresos fiscales

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz. ( ARCHIVO DANIA ACEVEDO )

La implementación de la factura electrónica en República Dominicana avanza de forma progresiva, pero su impacto en las recaudaciones dependerá más de la capacidad de gestión de la administración tributaria que de la herramienta en sí, según explicó el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz.

Díaz precisó que la factura electrónica ya está en funcionamiento para los grandes contribuyentes y que su expansión al resto de los sectores se realiza conforme a un calendario establecido. Sin embargo, advirtió que su implementación no implica, por sí sola, un incremento inmediato en los ingresos fiscales.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció este miércoles una prórroga por un período de seis meses para que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y contribuyentes no clasificados completen la implementación de la facturación electrónica.

"La factura electrónica es una herramienta. No significa que automáticamente aumentarán las recaudaciones", sostuvo el funcionario en una entrevista en el programa Hoy Mismo.

Señaló que experiencias internacionales evidencian que, en algunos países, la adopción de este sistema no generó mejoras inmediatas en los ingresos, precisamente porque su efectividad está vinculada a cómo se utiliza.

Información en tiempo real

Explicó que el principal valor de la facturación electrónica radica en la generación de información en tiempo real, lo que permite identificar patrones, detectar riesgos y orientar los procesos de fiscalización.

"Te da datos, te da señales de a quién fiscalizar, pero eso requiere una administración tributaria capaz de manejar esa información y actuar en consecuencia", indicó el responsable de las finanzas públicas.

Enfatizó que el reto no solo es ampliar el uso de la herramienta, sino fortalecer simultáneamente la capacidad técnica e institucional de las entidades recaudadoras para procesar el volumen de datos y convertirlo en acciones concretas.

"Es un proceso gradual. La clave está en combinar la tecnología con una buena administración tributaria", puntualizó.

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